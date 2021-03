Menneskerettighetsforkjempere om NFF-strategi: – Lite klokt

Raftostiftelsen mener Norges Fotballforbund bør lytte til det gryende norske fotballopprøret mot VM i Qatar neste sommer.

KONTROVERSIELT: Dette bildet fra november viser én av mange nye fotballstadioner i Qatar, der mange lavtlønnede arbeidere fra andre land skal ha omkommet i byggeprosessen de siste årene. Foto: Qatar s Supreme Committee for De

Mens stadig flere eliteserieklubber støtter en boikott av Qatar-VM, så er NFF tydelige på at de mener det er feil strategi.

«Den viktigste årsaken er at det er vanskelig å se at det er i gjestearbeiderens interesse at Qatar-VM avlyses. Det vil tvert imot sende hundretusener av arbeidere ut i akutt arbeidsløshet» skriver fotballpresident Terje Svendsen i et innlegg på forbundets hjemmesider.

Raftostiftelsen, som er anerkjent for sitt arbeid med menneskerettigheter internasjonalt, mener imidlertid at NFF bør lytte når både toppklubber, flere spillere og supportere nå protesterer:

– Dette er et sterkt signal fra norsk fotball som NFF bør lytte til, ikke minst fordi de kommer med en kostnad. Spillerne ønsker jo egentlig å delta i et VM. Fansen vil jo se på, men velger i stedet å si nei. Vi støtter en slik boikott. Det trengs, og er et viktig signal, sier daglig leder Jostein Hole Kobbeltvedt.

– Det å ha et utgangspunkt der man avviser en boikott er lite klokt, sier han.

– Men hvor går grensen for hvilke land vi skal akseptere? Kan en boikott skape en vanskelig presedens?

– Alle er enige om at det er best å oppnå noe gjennom dialog. Men for at det skal være effektivt, så må det trekkes opp en rød linje, som hele tiden må vurderes. I Qatar har det vært omfattende menneskerettighetsbrudd knyttet til bygging av VM-arenaer. Da mener vi at boikott bør vurderes.

– Hva med OL i Beijing i 2022? Her er det også snakk om et regime som angivelig bryter grunnleggende menneskerettigheter?

– Diskusjonen er like relevant der, og en boikott kan være like relevant der. Det er kjempebra om idretten selv tar disse diskusjonene, sier Hole Kobbeltvedt.

Norges Fotballforbund har kalt inn sentrale ledere fra samtlige toppklubber til et to timer langt videomøte om Qatar-VM fredag ettermiddag.

Bakgrunnen er uroen på grasrota og rapporten til den britiske storavisen The Guardian som skriver at funn basert på informasjon fra regjeringskilder viser at over 6500 fremmedarbeidere fra India, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka har mistet livet i Qatar siden landet for ti år siden vant konkurransen om å arrangere fotball-VM 2022.

SKANDALETILDELING: Sepp Blatter var FIFA-president i 2010, da Qatar ble tildelt VM i 2022. Dette bildet er fra 2013. Foto: OSAMA FAISAL / AP

Ifølge The Guardian er 37 av dødsfallene direkte tilknyttet stadionbygging.

«Ettersom debatten om boikott har pågått ute i klubbene mente vi det var riktig å redegjøre for vårt syn om hvorfor vi ikke er for en boikott og hvordan vi jobber med spørsmålet rundt Qatar VM. Vi har invitert Amnesty, Svein Mollekleiv, FIFA og Fellesforbundet fordi det alle har vært aktører vi har samarbeidet med i vårt arbeid med spørsmål om Qatar VM. Vi vet at dette spørsmålet engasjerer. Derfor planlegger også vi en åpen debatt i de nærmeste dagene der begge sider og flere synspunkter vil være representert» skriver Gro Tvedt Andersen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i det norske fotballforbundet i en e-post til VG.

I innkallelsen til NFF understrekes det at man ønsker en «åpen og opplyst debatt». Samtidig går forbundet langt i å argumentere for sitt syn:

«Er dette den riktige saken å bruke et slikt virkemiddel på? Hva når det dukker opp andre konflikter som det kan være ønskelig at idretten/fotballen markerer med boikott eller andre tiltak?» heter det.

Talsperson i Norsk Supporterallianse, Gjert Moldestad roser NFF for initiativet til et møte.

Men han reagerer på ordlyden i møteinnkallelsen:

– Det er viktig at NFF lytter til klubbene. Men jeg ser samtidig at man mer eller mindre har konkludert allerede før møtet har funnet sted, sier han til VG.

– På hvilken måte?

– Det er helt tydelig hva de mener. Når de så har ønsket et møte, så lurer jeg på om det er for å overbevise dem som ønsker en boikott, eller om man faktisk vil lytte og få innspill.

– Opplever du det som et forsøk på å kvele et gryende Qatar-opprør?

– Det er jeg usikker på. Det er fint at NFF søker en dialog, men det hadde vært sunt om noen av dem som skal sitte i panelet faktisk hadde vært tilhenger av boikott. Slik møtet ser ut nå, så har man ladet kanonen for å få frem hvorfor boikott er en dårlig idé, sier supporterlederen, som selv støtter norsk VM-boikott.

NEI TIL BOIKOTT: NFF og president Terje Svendsen er ikke for en Qatar-VM-boikott. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Norges Fotballforbund har tidligere trukket frem Amnesty International i sin argumentasjon.

Menneskerettighetsorganisasjonen understreker imidlertid overfor VG at de ikke ønsker å ta stilling til hvorvidt norsk idrett bør boikotte et VM eller ikke.

– Det er NFF selv som må ta stilling til en boikott eller ikke. De må vurdere om de kan delta i et VM når de har den informasjonen som de har fått, og om det er i tråd med deres verdier, sier Frank Conde Tangberg, prosjektleder i Amnesty International Norge.

NFF sier nå at de inngår i et nordisk samarbeid, der forbundene i Sverige og Norge har hatt ansvar for samtaler med fagbevegelsen, mens det danske forbundet har hatt dialog med Amnesty International.

Og organisasjonens danske gren fraråder en VM-boikott:

«Vi hadde møte med Amnesty i Norge i desember og kjenner til deres standpunkt i boikott- spørsmålet. Vi har avtalt å fortsette dialogen, samt konkretisere samarbeid. Det vil være viktig for oss å lytte til dem når det gjelder beskrivelsen av forholdene i Qatar, hvilke forbedringer som har skjedd og hva vi må prioritere å gjøre videre» skriver Gro Tvedt Andersen i NFF i en e-post til VG.