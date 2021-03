«Overlever Håland dette?»

Det ulmer i Start. Nå må sportslig leder Atle Roar Håland på banen, skriver Fædrelandsvennens sportsleder Pål Wollebæk Jørgensen.

Starts sportslige leder Atle Roar Håland har vært stille de siste dagene. Nå må han på banen, skriver Fædrelandsvennens sportsleder. Foto: Tor Erik Schrøder

47 minutter siden

Uten at det i det hele tatt er spilt en fotballkamp i 2021 koker det igjen i Start.

Etter kraftig skyts fra Jesper Mathisen på sosiale medier har en sak om internkommunikasjon i Start blitt allemannseie. Kort fortalt handler saken om at Mathisen har gitt de to Start-investorene Robin Reed og Kjetil Aasen ramsalt kritikk for å sende meldinger til sportslig leder Atle Roar Håland underveis i Start-kamper i 2020