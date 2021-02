Thorisdottir om United-debuten: – Stolt øyeblikk

(Manchester United – Reading 0–2) Maria Thorisdottir (27) kunne ha gått opp på toppen av den engelske superligaen i sin første kamp for Manchester United. Men debuten ga tap. Det var likevel helt spesielt å ta på seg den røde drakten for første gang.

RØFF START: Maria Thorisdottir fikk en tøff ilddåp som Manchester United-spiller. Det ble tap for Rachel Rowe og reading. Foto: kevin Warburton – A Moment in Sport/ProSports/Shutterstock / Shutterstock

– Det var et stolt øyeblikk. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle tatt på meg en United-drakt, sier Thorisdottir til VG.

– Jeg har ikke hatt noe spesielt forhold til noen klubb, men United var den klubben vi hørte mest om da jeg var liten. Jeg setter pris på å være en del av en så stor klubb. Det er ingen ting å legge skjul på, sier hun.

Men drakt nummer 3 gikk rogalendingen rett inn på midtstopperplass. Men Thorisdottir kunne ikke forhindre at Natasha Harding og Danielle Carter ga Reading – med Amalie Eikeland på høyrekanten – en svært overraskende seier på et folketomt Leigh Sports Village Stadium (kapasitet 12.000).

– Jeg er veldig glad for å ha fått debuten. Det var veldig kjekt. Vi fikk kanskje ikke det resultatet vi hadde håpet på. Men alt i alt er jeg fornøyd med egen innsats. Vi får bare jobbe inn mot neste kamp, sier Thorisdottir som kom fra tittelrival Chelsea i januar.

De to klubbene har begge 32 poeng på toppen av Women’s Super League. Også Chelsea – med Guro Reiten fra start og Maren Mjelde som innbytter – tapte svært overraskende søndag. 1–2 for Brighton & Hove. Dermed gikk Thorisdottir og United glipp av en to poengs luke.

– Uff ja. Det var surt at vi tapte når de også gjorde det. Vi hadde en gyllen mulighet. Det viser at alle lag kan miste poeng. Så det er bare å fortsette å jobbe hardt, sier hun. Også Manchester City er innblandet i gullkampen.

– Det blir tøft, spår Thorisdottir. Hun er uansett stort fornøyd med å være tilbake på banen etter at hun fikk sine siste minutter for Chelsea 6. desember i fjor.

– Grunnen til at jeg skiftet klubb er jo at jeg ønsker å spille. Jeg håper på mye spilletid og jobber for det. Jeg håper det jeg gjorde i dag gjør at jeg får en ny sjanse, sier hun.

Allerede fredag venter det store Manchester-derbyet mot City, som søndag slo Arsenal 2–1 på bortebane.

– De to første ukene her har vært veldig bra. Jeg er storfornøyd med skiftet, beskriver hun etter flyttingen fra London hvor hun har vært basert siden 2017. Jærbuen har vunnet to seriegull og totalt fire titler med Chelsea.

Nå er hun en av tre nordmenn i Manchester United. Manager Ole Gunnar Solskjær og U18-spilleren Isak-Hansen-Aarøen er de to andre. Men Solskjær har Thorisdottir ennå ikke sett noe til.

– Vi trener på to forskjellige treningsanlegg, men jeg tror planen i fremtiden er at damelaget skal inn på anlegget til herrene. Vi trener bare på Carrington om det har vært snø eller veldig mye regn.