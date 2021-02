Ranheim jubilerer - varsler storsmell

120 års historie skal markeres så hele Trondheim hører det.

Jubel på Ranheim da opprykket til Eliteserien ble sikret i 2018. Nå skal Ranheim IL markere 120 års klubbhistorie. Foto: Christine Schefte

Nå nettopp

17. februar 1901 ble Ranheim IL stiftet. Når det nå skal jubileres i fjæra, skjer det med et gigantisk fyrverkeri.

– Det her blir det største fyrverkeriet Trondheim har sett. Store deler av byen vil kunne se og høre det. Men det er svært viktig at folk ikke blir fristet til å komme til Ranheim for å se fyrverkeriet på nært hold. Folk må holde seg der de bor, sier Frank Lidahl.

Lederen i Ranheim Toppfotball gleder seg til markeringen, men er samtidig opptatt av å advare dyreeiere.

– Smellene kommer til å høres godt nedover Innherredsveien, mot Rotvoll og Lade. Så dette er viktig informasjon til de med hunder og katter, og de som har hester rundt om. Fyrverkeriet starter klokken 19, og showet vil vare i cirka 15 minutter, sier han.

Skal spille i jubileumsdrakt

I tillegg til 120-årsjubileet, er det 100 år siden Ranheim fotball deltok i seriespill for første gang på seniornivå. Dette markeres med lanseringen av en jubileumsdrakt identisk med den blå- og hvitstripete drakten fabrikkarbeiderne spilte med i 1921. Drakten blir Ranheims tredjedrakt kommende sesong.

Ny musikkvideo

Klubben er også klar med en musikkvideo, som slippes nettopp klokken 20.21. «Sammen om Ranheim» heter jubileumsvideoen.

– Videoen viser mangfoldet blant folkene i et visjonært lokalsamfunn. Drømmer kan realiseres, og det gjør vi best sammen. Et hvert lokalsamfunn skal ha en sterk idrettsklubb, en bonde, en prest, en fabrikk og en haug med folk som ønsker å skape noe sammen. Vi er sammen om Ranheim. Både i utviklingen av klubben og av lokalsamfunnet, sier Lidahl.