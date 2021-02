Blir ikke kvitt smertene: Kan bli tvunget til å legge opp

Jonas Rønningen (30) får ikke spilt fotball på grunn av en vond ankel.

Jonas Rønningen spilte da Kongsvinger møtte Molde i en treningskamp i Spania for et år siden. Foto: Martin Brøste

Nå nettopp

Romsdalingen er nå klubbløs etter at kontrakten med Kongsvinger nylig gikk ut. Laget rykket ned fra OBOS-ligaen, men Jonas Rønningen slet med en vond ankel og fikk ikke bidratt så mye på banen som han ønsket.

Totalt startet han fem kamper og fikk tre innhopp i 2020. I andre halvdel av sesongen var ikke med i det hele tatt, etter at han ble operert i ankelen for andre gang på et år.