Her ønsker kommunen ny fotballhall i Trondheim

To idrettslag har meldt sin interesse for å bygge en fullskala fotballhall i Granåsen.

6 minutter siden

I september behandlet formannskapet saken Granåsen utbyggingsfase 3 - konsept for regulering av Granåsen idrettsby og omfang av kommunalteknisk infrastruktur. Flere konsept for «Granåsen idrettsby» ble lansert for politikerne.

I møtet vedtok formannskapet at kommunedirektøren skal gå videre med detaljregulering et av alternativene, som også muliggjør bygging av en fotballhall.