Mjøndalen mistet viktig seier etter rødt kort i Haugesund

(FK Haugesund - Mjøndalen 1–1) Mjøndalen så ut til å ta en vital seier i bunnstriden, men etter Sosha Makanis røde kort fikk de en brutal smell mot slutten.

2. des. 2020 19:57 Sist oppdatert nå nettopp

«Mjøndalen-dødaren» Ibrahima Wadji var alene gjennom og Makani ruset ut. Wadji gikk i bakken, dommer Kai Erik Steen gikk i lomma og Mjøndalen måtte avslutte med ti mann.

– Han prøver å drible meg og jeg rørte ham ikke. Han kastet seg, og du kan spørre han om han er en ærlig person. Dommeren gjorde en feil, sier Makani til Eurosport, før han gjentar «no contact, no contact».

Makani var mildt sagt ublid på avgjørelsen og bedyret sin uskyld med det internasjonale tegnet for filming, før han slengte om seg med armbevegelser og verbale meldinger på vei ut av banen.

Innbyttermålvakt Jorge Rieira kunne lite gjøre da Fredrik Pallesen Knudsen, som i 2015 ble sendt ned til Obos-ligaen av bruntrøyene som Brann-spiller, kriget seg mellom tre spillere og utlignet helt på tampen etter et hjørnespark.

Mjøndalen kunne vært poenget bak Strømsgodset, men har nå tre poeng opp - og rivalene fra «storbyen» har én kamp til gode. Nå må de spille skjebnekampen mot Start uten sin viktige sisteskanse - og målscorer Sondre Liseth, som fikk et tvilsomt gult kort for filming.

– Hjelpe og trøste. Fotballen er nådeløs, og fotballen er brutal. Kortet til Liseth er riv ruskende galt, og det er så hårreisende dømt. Det går mot oss hver gang, de sier at det skal jevne seg ut, men når gjør det det, sier kaptein Christian Gauseth til Eurosport.

Liseth-scoring

Mjøndalen tok ledelsen etter halvspilt andreomgang.

Stian Semb Aasmundsen banket til på frispark fra distanse. Ballen gikk i tverrligger, ned - og rett på panna til takknemlige Sondre Liseth, som følsomt stusset ballen over mållinja.

VIKTIG SCORING: Christian Gauseth, Martin Rønning Ovenstad og Sondre Liseth jubler for sistnevntes mål i Haugesund. Foto: Jan Kåre Ness

Tidlig i kampen fikk Vegard Hansen og resten av Mjøndalen beskjed om at Start hadde gått opp i ledelsen mot Bodø/Glimt, et resultat som langt på vei ville sikret at Mjøndalen kun hadde Strømsgodset å nå igjen om de ikke vant.

Men da Bodø/Glimt utlignet og Mjøndalen tok ledelsen, så alt brått så mye lysere ut for den tradisjonsrike klubben fra Nedre Eiker - før det snudde så brutalt mot slutten.

Terningkast én

Fram til Liseths scoring i det 67. var det et realt terningkast én-oppgjør i Rogaland. Kristoffer Velde og Alexander Ammitzbøll vekslet på å teste Mjøndalen-målvakt Sosha Makani fra distanse, begge uten hell.

På gjestenes side var det Shuaibu Ibrahim som kom til sjansene, men de gikk enten langt over eller i nettveggen.

Søndag skal FK Haugesund møte den andre Buskerud-klubben som kjemper om nedrykk, som fikk sin midtukekamp mot Odd utsatt på grunn av en positiv coronatest hos telemarkingene.

Da kan Strømsgodset langt på vei sende bruntrøyene ned en divisjon.