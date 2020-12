Solskjær har sluttet å vinne hjemme. Men noen ting kan han glede seg over.

For femte gang denne Premier League-sesongen måtte Ole Gunnar Solskjær og Manchester United forlate Old Trafford uten seier.

En engasjert Ole Gunnar Solskjær på sidelinjen i møtet med Manchester Citys Pep Guardiola. Foto: PAUL ELLIS, REUTERS

12. des. 2020 20:20 Sist oppdatert nå nettopp

Manchester United-Manchester City 0–0

Tre tap. To uavgjort. Én seier.

Det er fasiten for nordmannens Manchester United etter seks spilte Premier League-kamper på eget gress denne sesongen.

Lørdag kveld ble det uavgjort 0–0 hjemme mot byrival Manchester City i det som utviklet seg til å bli en meget tam toppkamp.

Begge lag virket redde for å tape og hadde for stor respekt for hverandre. Da endte det målløst på Old Trafford.

Dette kan Solskjær ta med seg

Men noen ting kan Ole Gunnar Solskjær likevel glede seg over etter møtet med Manchester City:

Forsvarsspillet var meget solid etter en svak kamp borte mot RB Leipzig i Champions League.

De klarte å nøytralisere Manchester Citys offensive spill i nesten 90 samfulle minutter.

Manchester United har fortsatt kontakt med den jevne tetstriden i Premier League.

Solskjær har fortsatt bedre statistikk enn Pep Guardiola etter seks innbyrdes møter: Tre seire, én uavgjort, to tap.

– Det var ikke det beste resultatet mot City under min tid her. Men det var den beste prestasjonen, fastslo Solskjær overfor Sky Sports etter kampen.

Da reporteren spurte om han mente det, svarte nordmannen:

– Jeg synes det.

Han fikk mye pepper etter å ha blitt slått ut av Champions League. Men uavgjort mot laget som har vunnet to av de tre siste seriegullene i England, vil neppe øke presset.

– Vi var fantastiske defensivt. Jeg er veldig fornøyd med forsvarsspillet. Men vi kunne vært bedre med ballen, vi skapte ikke så mye som vi ønsket.

Fakta United på hjemmebane Slik har det gått i Manchester Uniteds seks hjemmekamper i Premier League i høstsesongen: Crystal Palace 1–3, Tottenham 1–6, Chelsea 0–0, Arsenal 0–1, West Bromwich 1–0, Manchester City 0–0 Vis mer

Nerve, men ingen fest

Noen ganger er forhåndssnakket langt mer underholdende enn selve kampen når to giganter møtes. De svarer sjelden til forventningene.

Så også i Manchester-derby nummer 183.

I dagene før kamp handlet det om presset på Ole Gunnar Solskjær, om stjernemanager Pep Guardiola kunne utligne nordmannens 3–2-ledelse på fem innbyrdes kamper, og det faktum at Manchester United kun hadde én seier og negativ målforskjell på 3–10 hjemme etter fem Premier League-kamper.

Det var forventet temperatur på Old Trafford, men vi fikk det ikke. Det varte og det rakk før det skjedde noe mellom to kompakte lag som følte på hverandre.

Det handlet mer om å stoppe motstanderen enn å skape selv.

Om det var nerve? Ja.

Var det tett og jevnt? Ja.

Men var det fotballfest? Nei.

I lange perioder var møtet mellom to av Englands største fotballklubber et langtrukkent gjesp.

Manchester Citys Raheem Sterling ble godt pakket inn av Manchester Uniteds Luke Shaw og Victor Lindelöf. Foto: Phil Noble, Reuters

Dobbeltsjanse til City

United har fått mye kritikk for sin defensiv, spesielt i første omgang, der de i 10 av de 18 tidligere kamper i høst har ligget under.

Mot byrivalen fremstod de som mer solide bak. Men offensivt ble det med noen spede dødballforsøk.

United var i ferd med å ruve til seg et slags overtak, da Manchester City fikk sin første kontringsmulighet etter 34 minutter.

Riyad Mahrez var alene gjennom, men keeper David de Gea reddet med en benparade. Kevin De Bruyne plasserte returen langt over mål.

Det var Citys avslutning på mål, det var kampens første sjanse. Og det tok 34 minutter før det skjedde noe.

Rashford i offside

Førsteomgangen kommer neppe til å bli husket lenge.

Spørsmålet var om lagene ville våge mer etter pause? Ville kampen åpne seg opp? Hvem ville låse opp kampen?

Byderbyet ropte etter et mål.

Og kunne fått det tidlig i den andre omgangen. Marcus Rashford ble felt, dommeren pekte på straffemerket, men fra VAR-rommet var den tydelige og korrekte beskjeden: Rashford var i offside.

Ingen straffe. Ingen mål.

Og stillingskrigen fortsatte. Safety first, begge lag var redde for å tape.

Manchester United ble for opptatt av Manchester City, Manchester City ble for opptatt av Manchester United.

Det regnestykket gikk ikke opp. Naboene nullet hverandre ut. Derfor ble byderbyet en heller tam affære.

Men begge Manchester-lagene er «på skuddhold» av topplagene på tabellen i Premier League.