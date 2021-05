Nøkkelspilleren ble benkesliter. Nå har han igjen en helt sentral rolle

Lørdag møtes Ranheim og Stjørdals-Blink til Adressa-sendt generalprøve. Med Aleksander Foosnæs i en kjent rolle for et nytt lag.

Aleksander Foosnæs er tilbake som semiproff fotballspiller etter året med suverene Bodø/Glimt. Foto: Christine Schefte

– Med tanke på hvor lite spilletid det ble, skulle en kanskje tro at jeg ikke fikk så mye utbytte av året i Bodø. Men jeg føler ikke at jeg kastet bort et år av karrieren. Jeg lærte mye, og utviklet meg som spiller. Jeg tar med meg mange referanser på hvor lista skal ligge, og hva som skal til for å lykkes i et fellesskap, sier Aleksander Foosnæs.

Etter å ha gått gradene i Ranheim, som kulminerte med to sesonger dønn fast på venstrebacken i Eliteserien, ble Foosnæs hentet til Bodø foran forrige sesong.