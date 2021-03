Følte seg frosset ut. Nå snakker RBK-profilen igjen: – Tror det har fått folk til å tenke

Gustav Valsvik beskyldte ledelsen i klubben for å fryse ham ut. To måneder senere er han fortsatt RBK-spiller.

– Jeg står fortsatt for det jeg sa i den saken. Hundre prosent. Jeg tror jeg det har fått folk til å tenke, sier Gustav Valsvik. Foto: Håvard Haugseth Jensen

26. mars 2021 12:15 Sist oppdatert nå nettopp

– En utfrysing og usynliggjøring av meg, for at jeg skal bli så lei at jeg til slutt drar, samtidig som at RBK får igjen penger for meg. Jeg lurer på hva arbeidsmiljøloven sier. Hadde dette skjedd i en vanlig bedrift, ville det ha blitt ramaskrik.

Dette meldte en svært frustrert midtstopper på tampen av januar. Og Valsvik hevdet flere spillere i Rosenborg fikk samme behandling.