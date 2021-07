Isak(17) har etablert seg på TUIL-lag-vil nå eliteserien på sikt

Et 17-årig stortalent og en tretten år eldre stoppermakker, sørget for at TUIL holdt nullen mot Florø.

Isak Vådebu har startet alle kampene for TUIL hittil. Foto: Lars Elvevold

Nå nettopp

TUIL-Florø 3–0 (1–0)

TUIL tok sesongens første seier på overbevisende vis mot Florø søndag. TUIL holdt dermed nullen for første gang denne sesongen, og slapp faktisk ikke bortelaget til en eneste skikkelig målsjanse i løpet av nitti minutter.