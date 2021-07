VIF og RBK møtes i storkamp: – Jeg er ikke så glad i Rosenborg

VALLE (VG) De har begge imponert i starten for Vålerenga og Rosenborg. Søndag venter den tøffeste testen for Synne Kinden Jensen og Julie Blakstad i det som ser ut til å bli en ny gullduell.

GÅR FOR GULL: Vålerengas Synne Kinden Jensen (t.v.) og Catherine Bott møter Rosenborg og Julie Blakstad (t.h.) i gullduell på søndag. Foto: Jostein Magnussen og NTB

Vålerenga mot Rosenborg. Forrige sesongs dobbeltmester skal opp mot laget som nekter å tape i Toppserien. Trønderne gikk ubeseiret gjennom 18 serierunder i fjor og er fortsatt på vinnersporet.

Før søndagens toppkamp har Rosenborg vunnet alle seks kampene og har bare sluppet inn étt mål.

19 år gamle Julie Blakstad har bidratt med sitt også denne sesongen. Landslagsspilleren står med fire mål på seks kamper. I fjor endte hun opp med syv på 18 seriekamper.

Så da spør vi: Hvorfor vinner Rosenborg storkampen?

– Et godt spørsmål. Jeg synes vi har fått en fin start og har gjennom vinteren bygget videre på det vi gjorde i fjor. Den sesongen var god selv om vi slet med å bikke en del uavgjortkamper i vår favør. Vi tapte ingen kamper og har videreført det vi gjorde. I tillegg er vi blitt litt hvassere foran mål. Vi scorer litt mer og slipper inn færre.

– Hvordan vil du beskrive Synne Kinden Jensen?

– Hun er jo for det første god teknisk og en veldig rask spiller som er vanskelig å møte. Internasjonalt så er det større fordel å være kvikk, og det drar hun fordel av. Synne er målfarlig. Hun scoret fire mål i kampen mot Klepp før hun ble byttet ut etter 57 minutter. Det er en sterk prestasjon.

– Hva er det beste med Vålerenga?

– Tidligere har de slitt med at kollektivet ikke har fungert så bra selv om de har hatt mange gode spillere. I fjor og starten i år virker det som de har fått en tydelig spillestil og utnytter de spillerne de har med X-faktor i større grad enn tidligere. De har en veldig sterk stall med mange gode spillere som kan gjøre ting på egen hånd. De siste to sesongene har Vålerenga fått spillere til å blomstre.

– Hvordan vil du vurdere din egen sesongstart fra 1 til 10?

– Det er vanskelig å sette en score. Jeg hadde en god kamp mot Lillestrøm og scoret to mål, men mot Avaldsnes var det ikke så bra. Jeg ønsker å prestere på et litt jevnere og høyere nivå. Samtidig har laget fått en god start, jeg har vært mye involvert offensivt og det ønsker jeg å være. Ambisjonene er å være mer delaktig i mål og målpoeng, og sånn sett har det vært en fin start.

– Hvorfor vinner Vålerenga storkampen, Synne Kinden Jensen?

– Det er fordi vi er et bedre lag enn Rosenborg, og vi er skikkelig giret på å vise det.

– Hvordan vil du beskrive Julie Blakstad?

– Jeg har bare bra ting å si om henne. Det er en veldig god spiller. Hun er fysisk sterk og har god teknikk.

– Hva er det beste med Rosenborg?

– Jeg er ikke så glad i Rosenborg, men jeg må jo si det imponerer meg at de bare har sluppet inn ett mål så langt i sesongen og ser sterke ut. De tapte ikke én seriekamp i fjor og har fortsatt trenden i år. Det er imponerende.

– Hvordan vil du vurdere din egen sesongstart fra 1 til 10?

– Kanskje en 8'er. Jeg er godt fornøyd, egentlig. Det er en lang sesong som gjenstår og jeg prøver alltid å «pushe» for å bli bedre. Det hjelper å være lenger i et lag. Du blir bedre kjent med lagkameratene både på og utenfor banen. Så jobber man jo hele tiden for å bli bedre i avslutningsøyeblikkene, og det gir jo resultater. Det er jo deilig når det først løsner. Det hjelper på selvtilliten, sier Kinden Jensen.

Med tre mål på 18 seriekamper forrige sesong var 25-åringen fryktelig langt unna toppscorer-tittelen. Denne sesongen har hun allerede åtte mål på seks kamper. Det gir et scoringssnitt på 1,33 mål per kamp.

PS! Vålerenga leder Toppserien på bedre målforskjell enn Rosenborg.