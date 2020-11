Robert Undheim: - Det kommer til å bli full fyring mot EIK

Robert Undheim scoret mål og var deltaktig i poenget mot Arendal. Nå lover han full fyring mot erkerival EIK neste lørdag.

Robert Undheim scoret et mål tidlig i kampen mot Arendal, men det var ikke nok til å sikre tre poeng i borteoppgjøret. Pål Christensen

14. nov. 2020 18:01 Sist oppdatert nå nettopp

Arendal - Bryne 3–3:

– Vi er et lag som aldri gir opp, selv om det gikk litt i rykk og napp i denne kampen. Vi kom tidlig bakpå, snudde den til vår fordel, for så å oppleve at de overtok igjen. Men så kom vår eminente sluttspurt, og det ordnet et poeng, sier Robert Undheim like etter kampslutt i Arendal.