AaFK-spilleren har slitt med en langtidsskade og lite spilletid i år. Nå er fremtiden hans i klubben høyst usikker.

Ståle Stålinho Sæthre (27) har utgående kontrakt og er åpen for det meste neste år. Mot Sandefjord kan han få sjansen fra start som midtstopper.

Ettersom Ben Karamoko ikke var med på tirsdagens trening, så var det Ståle Stålinho Sæthre som ble drillet som midtstopper. Fredrik Varfjell, NTB

29 minutter siden

Heller ikke denne sesongen har 27-åringen klart å spille seg til en fast plass som midtstopper. Han starter riktig nok seks av de første seriekampene, men da ble han brukt på sentral midtbane og som spiss. Først i den sjette serierunden mot Vålerenga fikk Sæthre starte som midtstopper.

Etter at Lars Arne Nilsen kom inn, har forsvarsspilleren kun starta borte mot Stabæk. I onsdagens kamp mot Sandefjord ser det ut som at 27-åringen kommer inn på laget for Ben Karamoko, som ikke var med på tirsdagens trening.