Start-investorene ettergir millionlån

For å bedre økonomien i Start har investorene i Start en Drøm AS ettergitt et tidligere lån til klubben.

Nå nettopp

Det er et lån på 18.7 millioner kroner som investorene tidligere har gitt som nå blir ettergitt.

- Ved å ettergi lånet øker vi totalrammen for kapital vi har tilført Start. Tilskuddet er betydelig og vil bidra vesentlig til å bedre egenkapitalen til Start, og å hjelpe klubben gjennom handlingsplanen vi har levert til NFF, sier Robin Reed, styreleder i Start En Drøm AS til klubbens hjemmeside.

Start En Drøm AS består av Reed, Kjetil Myrild Aasen, Frode Fagerli og Christopher Langeland.

- Det betyr at klubben har fått forbedret sin egenkapital og at vårt resultat for 2020 blir positivt. Vi setter stor pris på at investorene fortsetter å backe opp klubben, og så vet vi samtidig at det er en vei å gå før vi får et driftsresultat som går i overskudd. Da må inntektene opp noen hakk, og det er vår utfordring i årene som kommer, sier daglig leder Christopher MacConnacher.