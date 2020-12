TIL bekrefter: Espejord klar for nytt lån

TIL og Heerenveen har blitt enige om et nytt utlån for Runar Espejord (24).

Runar Espejord blir i TIL i hvert fall frem til sommeren. Rune Stoltz Bertinussen

31. des. 2020 16:42 Sist oppdatert nå nettopp

Som iTromsø skrev 12. desember forlenger TIL låneavtalen med Runar Espejord.

Spillerlogistikkansvarlig i TIL, Lars Petter Andressen, gikk da langt i å antyde at Heerenveen ønsket et halvt års utlån frem til sommeren. Og etter hva iTromsø den gang fikk opplyst ville et lån bli en realitet.