Kabran sikret Start enormt viktige poeng i bunnstriden

SKIEN (VG) (Odd – Start 1–2) Start klamrer seg til håpet om spill i Eliteserien også neste år. Endelig vinner de bortekamper – takket være en svenske - som har fått sur kritikk for manglende målteft.

22. nov. 2020 19:52 Sist oppdatert nå nettopp

Åtte minutter før slutt banket Kevin Kabran inn seiersmålet. På sin egen 27-årsdag. Svensken som har slitt med målskrekk, har nå scoret to. Til og med i to kamper på rad. Og nå er han også matchvinner for annen gang på rad.

Men det tok over 20 kamper før det løsnet skikkelig.

– Det var en bra bursdagsgave, og vi vinner fordi vi fortjener det, sier Kevin Kabran til VG.

Han bekrefter at det har vært «mye kommentarer». Det gikk 23 ligakamper før han scoret for Start. Men trener Joey Hardarson har likevel gitt ham tillit i kamp etter kamp.

– Det er ulike grunner til at jeg ikke har scoret før. Men når laget fungerer, så fungerer også jeg. Det er klart det er folk som kommenterer. Men jeg vil jo selvsagt ha mål, sier Kabran.

Start tok sin første trepoenger på bortebane i år mot Odd i Skien søndag kveld. Det startet med at Eirik Schulze hadde sendt sørlendingene i ledelsen etter 51 minutter. 13 minutter etter utlignet Joshua Kitolano. Men sørlendingene kjempet seg tilbake, og vant for andre match på rad.

Det tok 12. serierunder før Start vant første seriekamp – med 3–0 over Mjøndalen – på Sør Arena. Siden har de slått Vålerenga, Aalesund, Haugesund og Sarpsborg i Kristiansand. Men problemet er at de nesten ikke kaprer poeng på bortebane.

Ingen kamper hadde de vunnet på fremmed gress i årets liga. Tre poeng – tre avgjorte matcher – viste regnskapet. Og i Skien hadde de ikke vunnet siden 2013 (1–0). Sist de fikk poeng mot Odd var for fem år siden (3–3). Helt til Kabran gjorde jobben.

Og det var mer som føltes som seier for Start. Nesten alle lagene rundt dem i bunnstriden tapte. Ikke rart Joey Hardarson smilte etter bataljen i Skien. Om Kabran sier han - med lattermild stemme - at spissen har «øvd ekstremt mye».

– Nå får han betalt for prestasjonene sine. Han har jobbet knallhardt hele tiden for seg selv og laget. Det er utrolig deilig at det løsner for Kevin, sier Hardarson.

At kritikerne har latt sin vrede gå ut over Kabran har Start-treneren fått med seg. Nå tror han de har fått en «på kjeften».

– Man blir påvirket av resultatene, og dette handler om å vinne. Nå har vi vunnet vår første borte, og to på rad i ligaen. Klart det er deilig, sier Hardarson.

Fakta Starts frem sist Viking – Start (B). Start – Bodø/Glimt (H). Mjøndalen – Start (B). Start – Brann (H). Vålerenga – Start (B) Vis mer

Det var surt og kaldt i Skien søndag kveld. Spillet varmet ikke. 1. omgang var syltynne greier. En sjanse til begge lagene var alt. Odds Mushaga Bakenga skjøt utenfor. Starts Eman Markovic chippet ballen over.

Det ble straks bedre sjansemessige etter sidebytte. Mohamed El Makrini skjøt fra distanse, via Filip Jørgensen, og ballen suste i tverrliggeren. Keeper-debuten Egil Selvik var utspilt, og Schulze kunne enkelt plassere ballen i mål.

Men Odd – som ikke har tapt hjemme siden 1. juli (4–0 for Bodø/Glimt) – svarte temmelig raskt. Espen Ruud traff på et herlig volleyskudd som stusset innom Joshua Kitolano før de suste inn bak Jonas Deumeland.

– Vi har vært gode her hjemme, men nå har vi en nedadgående kurve. Det er skuffende. Akkurat nå er tredje- og fjerdeplassen som kan få oss ut i Europa forsvunnet litt for oss. Nå må vi snu det, selv om det blir tøft, sier Espen Ruud.