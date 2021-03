Her skal Molde spille «hjemmekampen» mot Granada

MFK skal spille 8-delsfinalen i Europa League på Puskás Aréna i Budapest.

Puskas Arena stadium blir Moldes hjemmebane mot Granada. Her et glimt fra 24. februar da Borussia Mönchengladbach og Manchester City møttes her. Foto: Laszlo Balogh / AP

42 minutter siden

Det har denne uka vært spekulert i at Moldes hjemmekamp mot Granada skal flyttes ut av Spania. Ungarn har vært et alternativ MFK har jobbet med sammen med Uefa. Onsdag bekrefter klubben at kampen går i Budapest.

«Opprinnelig var kampen satt til torsdag 18. mars på Aker Stadion, men grunnet stengte grenser inn til Norge og karantenebestemmelser, må kampen nå spilles på nøytral bane. Oppgjøret foregår derfor i Budapest på Puskás Aréna. Kamptidspunktet er bekreftet til torsdag 18. mars kl. 18.55», skriver kluben på sin hjemmeside.

Les også Ett år siden det nådeløse oppgjøret: Forren spilte bort millioner

Undersøkte i fem ulike land

- Det har absolutt ikke vært enkelt å finne en bane vi kan spille kampen på. Snorre (Strand) har gjort en fantatisk innsats med å lande denne dealen, noe vi er strålende fornøyd med. Vi har vurdert å spille i andre land som England, Tyskland og Nederland, men til slutt kom vi fram til at Ungarn var det beste alternativet. Vi ville i hvertfall få Granada ut at landet, slik at de også fikk spille en bortekamp, sier administrerende direktør Ole Erik Stavrum til moldefk.no.

Arenaer i Spania og på Kypros har også vært aktuelle i løpet av prosessen.

Kampene vises på TV 2 Zebra

Molde møter Granada på Nuevo Estadio de Los Cármenes torsdag 11. mars klokka 21.00 Returoppgjøret går altså på Puskas Arena torsdag 18. mars klokka 18.55.

Kampene mot Granada vises på TV 2 Zebra. De kan også følges på Rbnetts tv-sending, Rbnetts tekst-live og 1FM.