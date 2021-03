Trener måtte beklage Haaland-prat: – Dumt

En tilsynelatende uskyldig prat mellom Erling Braut Haaland (20) og Borussia Mönchengladbachs assistenttrener har vakt voldsomme reaksjoner i tysk fotball.

TOPPDUO: Jadon Sancho (t.v.) og Erling Braut Haaland etter tirsdagens seier over Borussia Mönchengladbach. Foto: LARS BARON / POOL / GETTY IMAGES POOL

TV-kameraene fanget tirsdag kveld opp at Haaland og Borussia Mönchengladbachs assistenttrener René Maric snakket sammen etter cupkampen, som Borussia Dortmund vant 1–0.

Maric har onsdag måttet gå ut med en unnskyldning til Borussia Mönchengladbach-supportere, som reagerte med sinne på sosiale medier.

Haaland og Maric er gamle kjente fra jærbuens tid i Red Bull Salzburg og fant det derfor naturlig med en prat. Det likte altså fansen særdeles dårlig.

Det voldsomme sinnet fra Mönchengladbach-supportere skyldes at Marco Rose overtar som Dortmund-trener fra sommeren - med Maric som assistent også der.

Ryktene om denne overgangen fra Borussia Mönchengladbach til Borussia Dortmund hadde gått lenge før den ble bekreftet nylig. Samtidig ble det kjent at Rose/Maric skulle fortsette i Mönchengladbach ut sesongen. Dette utløste sterke reaksjoner hos Gladbach-fansen.

Det var med dette bakteppet tirsdagens prat mellom Haaland og Maric plutselig eskalerte til en «skandale» i tysk fotball.

Dermed så østerrikeren ingen annen utvei enn å gå ut på Twitter onsdag og beklage møtet med Haaland:

– Naivt, emosjonelt og tankeløst, skriver Maric.

Han fortsetter:

– Jeg hadde ropt ut i 90 minutter. Etter sluttsignalet var en tidligere spiller den eneste som kom bort for å trøste. Jeg var så forbannet at jeg ikke tenkte på kameraene.

Maric skriver at temaene i samtalen var «helse, at vi var bedre, at vi ønsker å levere slik oftere, erting om hans manglende scoringssjanser og om gamle Salzburg-tider».

– Jeg var så forbannet og trist at jeg ikke tenkte på kameraene. Dumt.

Gladbachs assistenttrener prøver å blidgjøre fansen ved å skrive at «det er ingen selvfølge å få jobbe for en slik klubb», at han er «takknemlig» og «vil bruke tresifret antall timer hver uke» videre.

René Maric kom sammen med Marco Rose fra Red Bull Salzburg til Borussia Mönchengladbach i 2019.

– Jeg innser at dette hadde en negativ og feil effekt på fansen der og da. Det forstår jeg og tar ansvar for det, skriver Maric om praten med Haaland.

Borussia Mönchengladbach og Borussia Dortmund kjemper begge for en plass i Europa neste sesong.

Marco Rose erstatter Edin Terzic, som er midlertidig hovedtrener i Haalands BVB og som skal tilbake som assistent når Rose kommer til Dortmund. Rose har lovt at han ikke skal ta med seg noen av Gladbach-spillerne til Dortmund.