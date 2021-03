Følg direkte: Ødegaard-scoring i storkamp

ØDEGAARD SCORER! I sin andre kamp på rad finner nordmannen nettmaskene. Skyter på et innlegg fra Tierney. Ballen får en styring via Alderweireld og ender i mål bak Lloris.

Smith Rowe skaper trøbbel for Spurs gang på gang. Drar seg forbi på kanten og spiller 45 til Lacazette. Ballen sklir litt av i avslutningsøyeblikket og ender til side for mål. Stor sjanse.

Smith Rowe skaper trøbbel for Spurs gang på gang. Drar seg forbi på kanten og spiller 45 til Lacazette. Ballen sklir litt av i avslutningsøyeblikket og ender til side for mål. Stor sjanse.

Sons skade er et stort tap for Tottenham. Så langt har man sett lite til han, Bale og Kane i Spurs' fronttrio. Lamela har ingen målpoeng denne sesongen, men kanskje er det han som kan sette fart på angrepet?

Sons skade er et stort tap for Tottenham. Så langt har man sett lite til han, Bale og Kane i Spurs' fronttrio. Lamela har ingen målpoeng denne sesongen, men kanskje er det han som kan sette fart på angrepet?

Saka jaker i bakrom, og skaper litt trøbbel for en Lloris på tur. Arsenal opprettholder trykket, men det ender med et hardt, men upresist skudd fra Xhaka.

DEL