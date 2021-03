Rekorder står for fall når gigantene møtes: – La oss se hvilken det blir

Både Manchester United og Manchester City kan skilte med utrolige statistikker før derbyet søndag kveld. Minst én klubbrekord vil stanses søndag kveld.

Ole Gunnar Solskjær og Pep Guardiola møtes på sidelinjen til et meget interessant byderby søndag kveld. Foto: CARL RECINE / REUTERS

21. Tallet er mest kjent for å være den beste mulige hånden en spiller kan ha i blackjack. Men før Manchester-derbyet, er 21 også et tall som går igjen flere steder.

1. Hjemmelaget Manchester City har vunnet 21 kamper på rad. Det er klubbrekord.

2. Bortelaget Manchester United har spilt 21 bortekamper i Premier League uten å tape. Også det er klubbrekord.

Én av de utrolige rekkene er nødvendigvis nødt til å være brutt når dommer Anthony Taylor blåser i fløyten for siste gang rundt 19.30 søndag kveld.

– En rekord kommer til å ryke. La oss se hvilken det blir, sier Ole Gunnar Solskjær på pressekonferansen før oppgjøret.

Fakta Manchester-derbyet Søndagens oppgjør blir det 185. mellom de klubbene gjennom historien. Det første skjedde 12. november 1881. Da vant United (den gang Newton Heath) 3–0. United har vunnet 76 ganger. City har vunnet 55. 53 ganger har det endt uavgjort. Uniteds Ryan Giggs har spilt oppgjøret flest ganger med sine 36. Uniteds Wayne Rooney har scoret flest mål i oppgjøret med sine 11. Søndagen kamp starter 17.30, og vises på TV 2 sport premium. Vis mer

Guardiolas oppvåkning startet rekke

For Pep Guardiola og Manchester City startet den utrolige rekken med 21 seire på rad i 1–0-seieren i bortekampen mot Southampton 19. desember. Siden den gang har de altså vunnet hver eneste kamp, blant dem mot Arsenal, Chelsea, Liverpool – og Manchester United.

21 seire er den syvende største rekken på rad på toppnivå i fotballhistorien. Den walisiske klubben The New Saints innehar rekorden med 27.

Man skulle tro at den utløsende faktoren for suksessen kom med seieren mot Southampton, men egentlig kom den fire dager tidligere.

På hjemmebane mot West Bromwich slet City med å skape store sjanser. Kampen endte 1–1 og City lå på 9. plass på tabellen hele åtte poeng bak ligaleder Liverpool. Etter kampen var Guardiola frustrert.

– Jeg gikk til personalet og vennene mine og sa: «Jeg liker ikke laget. Jeg ikke hvordan vi spiller. Jeg gjenkjenner ikke laget mitt», forteller Guardiola i et møte med tidligere United-spiller Rio Ferdinand før derbyet.

Pep Guardiola var meget frustrert etter å ha spilt uavgjort mot West Bromwich i desember. Etter den kampen startet «snuoperasjonen». Foto: MARTIN RICKETT / REUTERS

I samtalen forteller spanjolen om hvordan han måtte få laget til å «roe ned» spillet, og spille på den måten de tidligere har gjort.

– Vi justerte litt med å blant annet få flere spillere inn foran mål, sier han og utdyper:

– Vi gikk tilbake til våre ABC-prinsipper. Vi løp for mye, var ikke i posisjon og visste ikke hva vi skulle gjøre med ballen.

Under tre måneder senere, har Guardiolas mannskap klatret fra 9. til 1. plass på tabellen. Før Manchester-derbyet leder de Premier League, 14 poeng foran hovedrival Manchester United.

Over ett år uten bortetap for Solskjær

For Ole Gunnar Solskjær og Manchester United startet rekken med bortekamper uten tap for godt over ett år siden. Det siste tapet kom på Anfield, borte mot Liverpool 19. januar 2020.

Kanskje enda mer imponerende er statistikken bak de 21 kampene siden den gang:

United har vunnet 13 kamper og spilt 8 uavgjorte.

De har scoret 39 mål og bare sluppet inn 15.

I 10 av de 21 kampene har de holdt nullen.

Bruno Fernandes har vært strålende under Solskjær- Etter at han kom til Manchester United 30. januar 2020, har portugiseren ennå ikke vært må å tape en bortekamp i Premier League. Foto: PETER POWELL / REUTERS

Rekken er, som for City, klubbrekord, men det er ikke rekord i Premier League. Arsenal har ved to anledninger hatt rekker som har vart lenger. Mellom august 2001 og september 2002 gikk Arsenal 23 bortekamper uten tap, og mellom april 2003 og 2004 hele 27 bortekamper uten tap.

Likevel har det blitt stilt spørsmål rundt Uniteds form etter å ha spilt tre 0–0-kamper på rad.

– Tre 0–0-kamper er ikke akkurat «oss», eller hva vi prøver å gjøre. Vi har forsvart oss godt og manglet litt gnist for å skape nok sjanser til å score. Men jeg kjøper ikke den at vi er ute av form, sier Solskjær på pressekonferansen før kamp.

Fakta Solskjær mot Guardiola Solskjær og Guardiola har ledet Manchester-lagene i syv derby mot hverandre. De har vunnet tre hver, og spilt én uavgjort: 24. april 2019: United – City 0–2 7. desember 2019: City – United 1–2 7. januar 2020: United – City 1–3 29. januar 2020: City – United 0–1 8. mars 2020: United – City 2–0 12. desember 2020: United – City 0–0 6. januar 2021: United – City 0–2 Vis mer

Nekter å gi opp gullkampen

Uansett hvilken av rekordene som ryker, så vil kampen ha en stor betydning for hvordan Premier League-sesongen utarter videre.

Med United-seier, vil de knappe inn forspranget til City til å være 11 poeng og fortsatt ha et ørlite håp om å kunne gi byrivalen kamp om seriegullet.

– Det er fortsatt elleve kamper igjen i Premier League. Jeg har alltid sagt at la oss komme til minst mars eller april før vi snakker om tittelkampen. Det vi kan kontrollere er oss selv. Hvis vi gjør jobben og får så mange poeng som jeg mener vi kan, så er jeg sikker på at vi er «der oppe», sier Solskjær om gullkampen.

Men med City-seier vil de være hele 17 poeng foran United med kun ti kamper igjen å spille. De fleste mener at seriegullet da er så godt som innkassert, men det nekter Guardiola å si.

– Fotball er det du gjør i dag. I mars er det ingen som vinner titler, sier Guardiola på sin pressekonferanse før kampen.

Hvem som har et ekstra ess i ermet, og vinner blackjacken i Manchester, får vi først svar på søndag kveld.