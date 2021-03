Denne mannen må stoppes

Montenegros Stevan Jovetic er allerede sitt lands mestscorende spiller gjennom tidene. Angriperen stiller mot Norge i knallgod landslagsform.

Stevan Jovetic har kun fem mål for klubblaget Monaco denne sesongen, men har fortsatt målformen for Montenegro. Foto: REUTERS/Ints Kalnins/NTB scanpix

30. mars 2021 13:08 Sist oppdatert nå nettopp

De færreste norske fotballfans behøver noen påminnelse om når herrelandslaget var i et mesterskap sist. Lørdagens 0–3-tap mot Tyrkia ga optimistiske nordmenn en røff påminnelse om hvor skjør drømmen om et nytt mesterskap kan være.

På tirsdag må Norges «unge» motstander overvinnes. Ellers blir veien til Qatar-VM (boikott eller ei) lang.

Da Nils Johan Semb gikk ned på kne etter EM-exiten i Arnhem i 2000, var ikke tirsdagens motstander engang et eget landslag. For det var først i 2007, ett år etter at landet ble uavhengig, at Montenegros fotballandslag ble startet.

Og mannen som drar på seg kapteinsbindet mot Norge, var med fra første stund, allerede som 17-åring. Stevan Jovetic (nå 31) har både rutinen og formen i orden. På tirsdag kan han skape ytterligere trøbbel for Ståle Solbakkens menn.

Lyktes ikke i Premier League

Det er en Montenegro-angriper i form som møter Norge. Jovetic behøvde kun 45 minutter på banen for å finne nettet i den oppskriftsmessige 4–1-seieren mot Gibraltar sist. Det målet var hans tredje på to kamper i denne VM-kvalifiseringen og hans 31. på 60 landslagskamper. Det gir en solid statistikk med mål i annenhver kamp.

På klubbnivå har det imidlertid vært tråere. De fleste nordmenn husker nok angriperen best fra tiden i Manchester City. Der var han med på å vinne Premier League i 2014, uten å ha spilt noen avgjørende rolle. Skader og manglende tillit fra manager Manuel Pellegrini førte til at han aldri fant rytmen. Bunnen ble nådd da han ble utelatt fra troppen til utslagsrundene i Champions League. Da langet han ut mot sjefen.

– Manageren har drept meg med denne beslutningen, sa han ifølge The Telegraph.

Etterpå fortalte han at det var øyeblikket han bestemte seg for å forlate City.

Fakta Stevan Jovetic Født: 2. november 1989 Klubb: AS Monaco Mestscorende på Montenegros landslag Tidligere klubber: Partizan Beograd, Fiorentina, Manchester City, Inter, Sevilla. Vis mer

Jovetic fikk det aldri helt til i England, men hadde også gode enkeltøyeblikk. Her feirer han en 1–0-scoring mot Liverpool i august 2014. Foto: REUTERS/Darren Staples/NTB scanpix

– Han er fryktløs

Dermed ble det tilbake til Italia for mannen som ifølge flere medier kostet City i underkant av 300 millioner kroner. Det var for italienske Fiorentina at han hadde levert prestasjonene som ga ham muligheten i Premier League. Nå gikk turen tilbake til Serie A, med Milano-klubben Inter som destinasjon.

I barndommen var det imidlertid Inters byrival han nok hadde tettest forhold til. Milans ukrainske stjernespiss Andrej Sjevtsjenko var den store helten. Jovetic har fotballikonets drakt hengende hjemme, etter at de to spilte mot hverandre på tampen av Sjevtsjenkos karriere.

I hjemlandet er Jovetic imidlertid blitt sammenlignet med en annen stor helt. Dejan Savicevic ble kalt Il Genio da han spilte for Milan tidlig på 90-tallet. Nå er han president i Montenegros fotballforbund. Han sa følgende tidlig i Jovetic’ karriere:

– Han er fryktløs, og jeg kan ikke se noen grense for potensialet hans. Er han den nye Savicevic? Nei, han kan bli enda bedre. Han minner meg om Johan Cruyff, sa Savicevic ifølge The Guardian.

Jovetic fikk sitt virkelige gjennombrudd da han spilte for Fiorentina fra 2008 til 2013. Han scoret 40 ganger for Firenze-klubben. Her i duell med Andrea Pirlo. Foto: REUTERS/Giampiero Sposito/NTB scanpix

Giftig form

En slik sammenligning er for de fleste umulig å leve opp til, med mindre man heter Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo. Den sier likevel litt om troen fotballeliten i hjemlandet har hatt på Jovetic.

Etter oppholdet i Inter gikk ferden videre til Sevilla, før Monaco hentet ham i 2017. Der spiller han fortsatt, men har denne sesongen måttet finne seg i å stort sett bidra fra benken.

Og selv om noen kanskje vil mene han aldri har nådd potensialet sitt (spesielt på klubbnivå), har han likevel prestert for hjemlandet.

31-åringen har scoret hele 12 mål på sine 11 siste opptredener i en VM-kvalifisering.

Det er tall som bør skjerpe enhver norsk forsvarsspiller.

PS. Montenegro er nummer to i Norges VM-kvalifiseringsgruppe med full pott etter to kamper. Norge har én seier og ett tap. Montenegro-Norge på TV 2 fra 20:45.