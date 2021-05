Hareide om keeper-Hansen: – Han er mannen Ståle bør bruke på landslaget

André Hansen var tvilsom før kampen, men var strålende da Rosenborg sikret et poeng i seriepremieren.

André Hansen leverte flere matchvinner-redninger mot Vålerenga i seriepremieren. Foto: Stian Lysberg Solum

9. mai 2021 22:52 Sist oppdatert nå nettopp

Intility Arena: – André var veldig god. Det var gledelig å se. Jeg tror at Norge har en god landslagskeeper, sier Åge Hareide etter 1–1 i sesongpremieren mot Vålerenga.

André Hansen var meget god, og hindret flere store muligheter for hjemmelaget. Med Ståle Solbakken på tribunen, mener Hareide at landslagstreneren så den keeperen han bør bruke mellom stengene for Norge framover.