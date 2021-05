Patrick Berg slakter Rosenborg-taktikk: – Elendig

BODØ (VG) Fjorårets seriemestere hadde et solid overtak på Rosenborg, men fikk bare ett poeng. Patrick Berg (23) var ikke imponert over trøndernes plan.

SKUFFET: Patrick Berg syntes Bodø/Glimt dominerte stort mot Rosenborg og at de burde ha skapt enda flere sjanser. Foto: Mats Torbergsen

– Vi hadde tilløp til mange veldig gode angrep, som vi jeg synes vi burde klart å skape mer ut av. Jeg synes presset deres er så elendig, skal jeg være ærlig, sier Berg til VG.

Rosenborg forsøkte tilsynelatende å mannsmarkere ut Glimts midtbanetrio. Det gjorde at spesielt midtstopperne Brede Moe og Marius Høibråten gang på gang kunne ta med seg ballen fremover i banen.

– Vi fant ut at jeg bare skulle trekke meg unna og da jeg gjorde så fulgte de etter, gitt, sier Ulrik Saltnes.

– Det er litt for dårlig av oss at vi ikke klarer å dra med oss det overtallet bakfra og videre oppover, sier Berg, som samtidig presiserer at dette er årsbeste og at de burde fortjent mer.

Det var selvsagt Erik Botheim som scoret kampens første:

– Hva er planen deres i presset, slik du ser det?

– Det ser ut til at de prøver å spille mann-mann i midtbaneleddet og ta ut den ene stopperen. Den andre stopperen kan bare tusle opp med ballen til 16-meteren som han vil. Det er litt spesielt, men vi har fokus på oss selv. Når vi identifiserer at presset deres er slapt, så utnytter vi det, men jeg synes vi burde utnyttet det enda bedre, sier Berg.

Allerede i pausen adresserte målscorer Carlo Holse at Rosenborg var altfor slappe i presset.

– De får en hel banehalvdel å løpe på, sa dansken i intervju med Eurosport.

– De jukser i presset, fulgte Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen opp litt senere.

Rosenborg-trener Åge Hareide var skuffet over at Bodø/Glimt var så dominerende etter pause, men til slutt klarte de å få med seg ett poeng.

– Vi ville gjøre oss mer kompakte så de ikke fikk stikke baller inn i mellomrommet. Vi fikk løftet laget og ble litt mer aggressive og da klarte vi å stoppe de. Det førte også til en scoring til slutt, sier Åge Hareide.

BOSS: Åge Hareide kunne si seg fornøyd med ett poeng på en vanskelig bortebane. Foto: Mats Torbergsen

Kjetil Knutsen var forberedt på planen til Rosenborg.

– Vi må skape overtallet bakfra. Den type defensiv organisering møter vi ofte. Jeg er veldig fornøyd med midtstopperne og synes Høibråten tar et stort, stort steg i dag ved å tørre å ta ballen med seg.

Venstreback Fredrik Bjørkan var også særs aktiv.

– Jeg prøver å utnytte det og skape overtall når jeg kan. Det skal jeg fortsette med, sier Bjørkan om rommene han både skapte og fikk.

Per Ciljan Skjelbred kom inn i pausen og mente at RBK hadde overtaket mot slutten av kampen.

– Hadde kampen vart ti minutter lenger, så hadde vi tatt dem, sier Skjelbred til Nidaros.