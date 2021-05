RBK-Hansen trodde knapt det han så: – Gutten går halvveis på vannet

TRONDHEIM (VG) Da medgangen bare fortsatte for Kristoffer Zachariassen (27), måtte RBK-keeper André Hansen (31) bare riste på hodet og smile.

SCORET IGJEN: Kristoffer Zachariassen er toppscorer i Eliteserien etter de første rundene. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Videobildene av Hansen etter Zachariassens utligning mot Molde, i en kamp som endte i bittert 2–3-tap på overtid, sier det meste om hvilken form den bergenske midtbanespilleren er i om dagen.

Rosenborg-keeperen snudde seg, ristet på hodet og smilte i vantro. Hansen ler da VG spør ham om hva som lå bak reaksjonen.

– Vi kan alltid diskutere hvor store målsjansene er, da. Han header fra et godt stykke ut. Når du får den ballbanen på den, så skjønner du at gutten er i flytsonen. Det var derfor jeg valgte å smile, sier sisteskansen og fortsetter:

– Han har vært steingod nå og var enormt viktig for oss på torsdag (hat trick mot Brann), men når du i tillegg scorer på de, så skjønner du at gutten går halvveis på vannet.

– Jeg har hatt litt flyt, det skal jeg innrømme, smiler Zachariassen, men fotballekspert Lars Tjærnås kalte scoringen hans «innovativ genialitet».

Se den her:

Etter utligning mot Vålerenga i serieåpningen, ny scoring i 5–0-seieren over Viking, tre mål mot Brann torsdag og enda en fulltreffer mot Molde troner han alene øverst på toppscorerlisten i Eliteserien.

Det skyldes en helt spesiell evne til å beregne hvor han skal dukke opp foran mål, og når han skal gjøre det, mener trener Åge Hareide.

– Kristoffer er der alltid når innleggene kommer. Det er en fantastisk evne å ha, sier RBK-sjefen.

– Han er flink til å dyrke det han er god på. Han er en klassisk indreløper som kommer i boks og scorer mye mål. Vi som spiller i Norge, spiller vel i Norge av en grunn, altså at vi har noen svakheter som gjør at vi ikke hentes til utlandet. Og Kristoffer er ikke den typiske dype midtbanespilleren som slår strøkne gullpasninger. Han er ikke Pirlo. Men han er ekstremt god på det han er god på. Der synes jeg han bare har blitt enda råere. Hvorfor ikke dyrke det man er god på, spør Hansen retorisk.

LYKKETREFFET: Her går ballen i mål etter Kristoffer Zachariassens heading mot Molde. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Zachariassen mener suksessen også skyldes at Rosenborg har blitt et bedre angrepslag, at de skaper flere sjanser, og at han selv har blitt enda bedre kjent med lagkameratene.

Med seks mål på fem kamper er han allerede halvveis til fjorårets total, 12, som gjorde ham til lagets toppscorer sammen med Dino Islamovic.

– Jeg har vært på rett plass til rett tid noen ganger, sier Zachariassen.

Spør du lagkamerat Per Ciljan Skjelbred, bør Zachariassen bli tatt ut i Ståle Solbakkens landslagstropp på onsdag. Men det kommer også an på om spillere fra Eliteserien må i karantene dersom de drar til Spania for å spille landskampene mot Hellas og Luxembourg. Norges Fotballforbund har bedt Kulturdepartementet om endringer, men foreløpig ikke mottatt svar.

– Det er bare å se hva han gjør for Rosenborg. Det sier seg selv, sier RBKs kaptein for anledningen.

PÅ VEI MOT ATTEN: Han scoret 12 mål forrige sesong. Med seks mål på fem kamper i år, kan Kristoffer Zachariassen fint sikte seg mot det tredoble ved sesongslutt. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Zachariassen-pipen har ikke samme lyd.

– Skjer det, så hadde det vært utrolig kult. Men det er ikke noe jeg tenker på. Det er ikke noe jeg har særlig troen på heller. Jeg synes guttene som er på midten er utrolig gode, spiller i gode ligaer og har vært gode over lang tid. Det er knallhard konkurranse om de plassene på landslaget, sier bergenseren ydmykt.