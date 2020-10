Brann kan ha fått millionbeløp de ikke hadde krav på

Brann har definert ikke-refunderte sesongkort som gaver i sin søknad om kompensasjon i «krisepakke 2». Ifølge Lotteri- og stiftelsestilsynet skal det defineres som inntekt. Klubben kan dermed ha fått penger den ikke har krav på.

Brann-supportere under kampen mot Haugesund på Brann Stadion i september i fjor. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

21. okt. 2020 20:03 Sist oppdatert nå nettopp

Det skriver fotballtidsskriftet Josimar.

I slutten av september skrev Bergens Tidende at 4698 av de drøyt 5000 som hadde kjøpt partoutkort til årets sesong ikke krever pengene tilbake, til tross for at de ikke får produktet de har betalt for. I stedet har de gitt pengene som et bidrag til klubbkassen. Totalt handlet dette om cirka 6,5 millioner kroner i inntekter til Brann.

Josimar skriver at disse inntektene ifølge Lotteri- og stiftelsestilsynet skal føres som «faktisk inntekt» i søknaden om koronakompensasjon og trekkes fra søknadsbeløpet. Det bekrefter seniorrådgiver Eirik Tysse Haugen i Lotteritilsynet overfor fotballtidsskriftet.

– Har en klubb det vi definerer som faktiske inntekter, skal dette trekkes fra (søknadsbeløpet), forteller Tysse til Josimar og presiserer at han uttaler seg på generelt grunnlag.

Les også Brann-spilleren fikk øynene screenet. Resultatet var oppsiktsvekkende.

Fikk mest krisepenger

Fotballtidsskriftet skriver at Brann, som den eneste av et utvalg eliteserieklubber de har vært i kontakt med, har definert ikke-refunderte sesongkort som gaver, i strid med tilsynets praksis.

– Det skal etter mitt syn ikke regnskapsføres som en arrangementsinntekt så lenge det er gitt som gave, sier Bjarte Eikeland, som er økonomisjef i Brann, til Josimar.

«Krisepakke 2» for korona-kompensasjon gjelder perioden 12. mars til 31. august og hadde søknadsfrist 15. september. I løpet av dette tidsrommet spilte Brann åtte hjemmekamper. Rødtrøyene pleier å selge over 10.000 billetter til hjemmekampene sine, men i år har det inntil nylig kun vært tillatt med 200 tilskuere på fotballkamper.

Les også Tidligere Brann-trener kjenner seg igjen i Hauge-saken: – Rune Soltvedt gjemte seg

– Kunne gjort det på en annen måte

I begynnelsen av oktober kunne kulturminister Abid Raja (V) avsløre at Brann ville få utbetalt 15,1 millioner kroner i kompensasjon.

Det var mest av samtlige klubber i Eliteserien. Til sammenligning fikk Rosenborg 14,3 millioner, Haugesund 7,8 millioner, Vålerenga 6,1 millioner, Odd 3,6 millioner og Molde 3,1 millioner.

Et avlyst kamparrangement betyr imidlertid ikke bare bortfall av inntekter. Når man ikke trenger vakter, å gå til innkjøp av mat til stadionrestaurantene, og lignende, faller også utgifter bort. Det skal i søknaden føres inn under «bortfalte utgifter og faktisk inntekter».

Pengene Branns partoutkortholdere har gitt til klubbkassen, har Brann ikke oppført som «faktisk inntekt» i kompensasjonssøknaden.

– Vi kunne gjort det på en annen måte, vi kunne ha refundert kjøpesummen til tilskueren og så kunne vedkommende ha betalt det tilbake til oss som en gave, sier Branns økonomisjef.

Han sier at klubben har vært åpen med Lotteritilsynet om sin praksis og at hvis de har tolket noe feil, så vil de rette opp i det.