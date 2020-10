Forren har utgående kontrakt i Brann. Nå frir han til AaFK.

Vegard Forren (32) legger ikke skjul på at han kan være interessert i å spille for AaFK, men foreløpig har ikke klubben vurdert han.

– Jeg holder alle muligheter åpne, men slik det er nå, så skal jeg ikke legge skjul på at familiesituasjonen spiller inn i den alderen jeg er nå. Jeg synes absolutt at AaFK er interessant. Det er lett å glemme at AaFK er en stor klubb når de har slitt i år, som har vært overraskende for mange. Selv om at det skulle bli nedrykk, så er AaFK interessant, sier Forren til Sunnmørsposten.

Midtstopperen understreker at han har kontrakt med Brann ut året, og at fokuset hans ligger der.