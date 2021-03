Landslagsbacken til Rbnett: – Hadde vært hyggelig med Molde-retur

Martin Linnes (29) utelukker ikke at han blir MFK-spiller igjen. Og snart går kontrakten i Tyrkia ut.

Martin Linnes er med i Ståle Solbakkens første landslagstropp. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Fem år har gått siden høyrebacken ble solgt fra Molde til den tyrkiske storklubben Galatasaray. Der har han vunnet både serie og cup, men i løpet av de siste sesongene har det vært tøff kamp om spilletida i Tyrkia. Derfor ligger det i kortene at det går mot et klubbskifte for 29-åringen når kontrakten med Galatasaray går ut til sommeren.

– Jeg tar det litt som det kommer. Vi har to barn som begynner å komme litt opp i alder, og vi har vært ute lenge. Vi har dratt dit fotballen har tatt meg, men jeg trives godt her. Så får vi se hva som skjer til sommeren, forteller Linnes til Rbnett under et digitalt pressetreff med A-landslaget fra Marbella.