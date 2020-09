Blink sjokkerer i 1. divisjon, men treneren tror én ting blir spesielt utfordrende i høst

Nyopprykkede Blink er ett poeng unna kvalikplass etter halvspilt sesong, men fremdeles er det viktigste overlevelse.

SANDSKOGAN: Roar Vikvang stormet banen og jublet hemningsløst sammen med spillerne, etter å ha slått Sandnes Ulf 5–4 på Mus Sandskogan Stadion.

I den ville målfesten lå Stjørdals-Blink under med to mål ved to anledninger, men snudde til slutt kampen til sin fordel.