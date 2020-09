Kjempenedtur for Viking: Slått ut av Aberdeen etter sjansesløseri

Et mer effektivt Viking-lag kunne tatt seg videre til tredje kvalikrunde i Europa League, men til sist vant Aberdeen fortjent 2–0 på SR Bank Arena.

Viking FK - Aberdeen 0–2

En meget kontroversiell dommeravgjørelse ga gjestene sjansen til å lede ved pause. TV-bildene viser at to skotter sto i offside og i veien for Iven Austbø da Ross McCrorie skjøte fra langt hold og rett i mål.