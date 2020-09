«For sent ute, som vanlig»

OM FOTBALL: Kom Norges landslagssjef for sent til festen, eller var han akkurat tidsnok?

Lars Lagerbäck lader opp til sin viktigste kamp som norsk landslagssjef.

ULLEVAAL STADION: En følelse har sneket seg inn hos Lars Lagerbäck. Det er kanskje ikke så unormalt for en 72-åring i full jobb. Men svensken skulle altså ønske at han var yngre.

Han snakket med assistent Per Joar Hansen om det i forkant av mandagens pressekonferanse. De skulle presentere troppen til den viktigste landskampen på fem år. Du trenger ikke ha veldig peiling på fotball for å se at svensken råder over en spillerstall med stort potensial.

Han ser en gjeng som kan spille for landslaget i ti år. Allerede nå er mange av dem på et veldig høyt nivå.

– Om noen år kan det se veldig bra ut for det norske landslaget, sa Lagerbäck.

Den oppturen skulle han veldig gjerne ha vært med på selv.

– Men jeg er for sent ute, som vanlig, sa han og humret.

Nå blir han uansett værende i minst to år til. Kontrakten strekker seg frem til VM. Det store spørsmålet er om Lagerbäck likevel er tidsnok ute.

For akkurat nå er det ikke «om noen år» som gjelder. Heller ikke adventsmesterskapet i Qatar i 2022.

De ti neste dagene er det ingenting annet enn veien til EM neste sommer som betyr noe. For å komme dit, må Norge slå Serbia neste torsdag. Lykkes de, vil Israel eller Skottland være siste hinder i november.

Fotball-Norge har ventet på et herremesterskap siden 2000.

Lagerbäck.

Endelig var han god nok

Det var på spørsmål om en 1999-modell at Lagerbäck begynte å snakke om fremtiden. Da de ulike lagdelene kom opp på storskjermen, ble én utvalgt presentert uten bilde.

Jens Petter Hauge har ikke rukket å bli portrettert av Fotballforbundets fotograf. Men han har rukket å presentere seg for hele Fotball-Norge.

Forrige uke introduserte han seg også for Fotball-Europa. Drømmemål og målgivende pasning på San Siro sørget for det. Etter Europaligaens kvalikkamp kom det frem at AC Milan har fulgt nordlendingen i lang tid.

Hauge var på storklubbens blokk lenge før han kjørte karusell med italienske forsvarsspillere. En overgang til en europeisk storklubb er ventet innen kort tid.

Nå var 20-åringen også god nok for Lagerbäck. Det var han ikke før septemberkampene mot Østerrike og Nord-Irland.

Det er spesielt driblerens egenskaper én mot én som imponerer svensken. 14 mål og åtte målgivende pasninger er Hauges fasit etter 18 seriekamper. Lagerbäck har ikke mange slike spillere. Han liker kantspillerens X-faktor.

Da Bodø/Glimt ble redusert til 10 menn mot Vålerenga søndag, så han dessuten Eliteseriens største attraksjon opptre disiplinert i en 4–4–1-formasjon. Slike ting finner en landslagssjef glede i.

Lagerbäck og Per Joar Hansen i samtale.

Tre kamper på syv dager

Nå skal Hauge tilby offensivt skyts sammen med Martin Ødegaard (21) fra Real Madrid, Borussia Dortmunds Erling Braut Haaland (20), Alexander Sørloth (24) fra RB Leipzig og Joshua King (28) på jakt etter ny toppklubb.

Det er lenge siden Norge hadde en slik angrepsrekke.

Lagerbäck ga Hauge svært dårlig odds med tanke på startplass mot Serbia. Slike kamper er ofte ikke anledningen for landslagsdebuter. Svensken gir nok heller venstrekanten til Mohamed Elyounoussi eller Stefan Johansen.

Kanskje trenger han Hauges spisskompetanse det siste kvarteret. Og skulle han ikke det, er det bare to hviledager mellom tre Ullevaal-kamper. Nations League-oppgjørene mot Romania og Nord-Irland nok bedre for unge menn uten landslagserfaring.

Men akkurat nå havner de oppgjørene fullstendig i skyggen av Serbia-kampen.

Nok en debutant

Lagerbäck omtalte tilstanden på midtbanen som «hyfsad bra». Mathias Normann (24) og Sander Berge (22) spiller fast i russisk og engelsk toppfotball.

Markus Henriksen har dessuten omsider funnet ny klubb og vender hjem til Rosenborg. Kanskje kommer trønderen til landslagssamling med kamptrening i kroppen. Akkurat det har ikke vært normalen de siste årene.

I forsvaret var det dessuten plass til en annen debutant på 20 år. Leo Skiri Østigård er en fremtidig stopperkjempe, håper mange.

Det er lett å si seg enig med Lagerbäck. Det kan bli bra dette for Norge. Spørsmålet er om det kommer tidsnok for en 72-årig landslagssjef.