Her er TILs nye spiss på plass i Tromsø. Tidligere lagkamerat: – Han har et enormt potensial

TILs nye angrepsspiller Moses Ebiye er et lurt kjøp. Det mener tromsøværing og tidligere lagkamerat Jo Nymo Matland.



SNART TIL-KLAR: Her er Moses Ebiye på flyplassen i Tromsø. Foto: Ronald Johansen

16. feb. 2021 14:37 Sist oppdatert nå nettopp

Ebiye landet sammen med sin agent, Atta Aneke, på flyplassen i Tromsø rett etter klokken 14.00 tirsdag ettermiddag. Der ble de hentet av TILs spillerlogistikkansvarlig Lars Petter Andressen. Ikledd grønn hettegenser, en svart dongerijakke og en grå joggebukse ga Moses uttrykk for at han er glad for TIL-overgangen.

– Jeg er glad for å komme hit. Nå håper jeg å bevise at jeg hører til på dette nivået, i Eliteserien, og skal jobbe hardt for laget, sier Moses.