Toppidrettsutøvere får unntak – mot seriestart som planlagt i fotballen

Kulturminister Abid Raja (V) melder at toppidretten kan gjenopptas også i områder med strengest smitteverntiltak. Han varsler også et lys i tunnelen for barne- og breddeidrett senere tirsdag.

MOT SERIESTART: Carlo Holse i Rosenborg og Ivan Näsberg i Vålerenga kan trolig gå i gang med seriespill andre helgen i mai. Foto: Terje Bendiksby

13. apr. 2021 12:37 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Til VG opplyser statsråden at unntaket i de såkalte 5A-områdene, som alle idrettsutøvere i Viken eksempelvis er blitt ofre for, nå har fått unntak i forskriften. Det er uhyre gode nyheter for blant annet toppfotballspillerne og utøverne som kjemper for å komme i form til Tokyo-OL. Lekene i Japan er 101 dager unna.

Allerede tirsdag ettermiddag – idet regjeringen presenterer lettelser i coronatiltakene – blir det tillatt å trene som normalt.

– Jeg er veldig glad for å meddele at gis det åpning for organisert trening for toppidrettsutøvere. For fotballen begrenses dette til de to øverste divisjonene for kvinner og menn. Ellers er det all organisert toppidrett, altså utøvere definert av Norges idrettsforbund til å ha idretten som sitt hovedvirke. De må selvsagt følge sine smittevernprotokoller, sier Abid Raja.

– Hva med håndballen, som er en innendørsidrett – og som håper å gjennomføre sluttspill i mai?

– Enkelte av spørsmålene vil regjeringen komme tilbake til i ettermiddag på den varslede pressekonferansen. Der vil det komme flere nyheter for idrettsfamilien, røper Raja.

– Skjer det noe med med barne- og ungdomsidretten – eller breddeidretten?

– Jeg har sagt det jeg kan si nåværende tidspunkt. Så får partilederne ta resten, svarer kulturministeren.

Han uttrykker takknemlighet for samarbeidet med idrettspresident Berit Kjøll og lederne i fotballen for å ha vist forståelse mens en rekke utøvere er blitt satt på vent under tiltaksnivået som har vært innført flere steder i landet gjennom i ukesvis.

– Så vil jeg gi en hilsen til breddeidretten: Jeg vet ingen andre har lidd og blødd mer enn dem. De har hatt de lengste tiltakene og har kjent på en maksimal frustrasjon. Det kommer noe til dere. Og det er lys i tunnelen, varsler Raja før regjeringspressekonferanse tirsdag ettermiddag.