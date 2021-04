Tøffheten kler Solskjær

Ole Gunnar Solskjær kunne valgt en heldigere metafor, men det er grunnleggende positivt at Manchester United-manageren flekker tenner når det trengs

Ole Gunnar Solskjær styrer mot andreplass i Premier League. Foto: OLI SCARFF / Reuters

12. apr. 2021 19:07 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

De kritiske spørsmålene var mange rundt nordmannen da han fikk jobben i England. Inntil han begynner å vinne trofeer, vil det fortsatt være deler av fansen som er skeptiske til om han har det som trengs for å innfri et skyhøyt ambisjonsnivå.

Men steg for steg har det blitt tydeligere at Solskjær har funnet seg til rette, og at han former noe som kan bli riktig så bra.

Les også Refser Mourinho: – Han må ta ansvar

En av sidene ved personlighetens hans som tidvis har vært trukket i tvil, er om han kan bli for mild og snill i en darwinistisk geskjeft.

Akkurat den kritikken vil nok stilne litt etter hvordan Ole Gunnar Solskjær tok ordet etter 2-1-seieren mot Tottenham. Det var nemlig skikkelig kraftkost som kom fra nordmannen. Det skyldtes situasjonen der Son Heung-min viste frem noe som minnet om et ikke altfor godt utviklet skuespillertalent.

«Jeg må si: Hvis sønnen min ligger nede slik i tre minutter og han trenger ti lagkamerater for å få ham opp, så vil han ikke få noe mat», sa Solskjær.

Les også Mourinho-tirade etter Solskjær-utspill: – Jeg er veldig skuffet

Det gikk som det måtte gå i en tabloid verden. José Mourinho slo kraftig tilbake, og understreket hvor viktig det er å gi barna sine mat, uansett hva de gjør.

Det har han selvsagt rett i, og det forstår både Tottenham-manageren og alle andre at også Solskjær egentlig mener. Det nordmannen ytret var åpenbart en spissformulering for å understreke et poeng, og ikke at han rent faktisk er tilhenger av utsulting som straffemetode.

Slik sett kan man si at det hadde vært lurere å velge et litt annet språklig bilde. Det argumentet forsterkes av Marcus Rashfords viktige kampanje om temaet mat og unger. Dermed blir Solskjær i overkant lett å angripe for dem som ønsker.

Les også Manchester United raste etter dommeravgjørelse – VAR havnet i fokus igjen

Vi får håpe at Solskjær justerer ørlite ved neste korsvei, men at han ikke blir redd for å klinke til igjen.

Det sentrale her er en manager som markerer høyt og tydelig når han opplever noe han mener er ugreit. Denne siden av yrkesutøvelsen bygger autoritet, og er en av egenskapene en manager bør kunne hente frem.

Og da er det i all hovedsak fint at han sier fra, selv om han kunne lært litt av Ernas sitat om å «ikke ville ha brukt akkurat de ordene».

PS! En annen, og direkte nitrist side ved ettermælet av matchen var at Son skal ha blitt utsatt for rasistisk hets. Et tiltagende spørsmål er om kraftigere lut enn kneling før kampstart må til i kampen mot rasisme.