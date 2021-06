Han var Mourinhos høyre hånd. Nå er han blitt folkehelt i hjemlandet.

Mandag leder Steve Clarke sitt Skottland i landets første EM-sluttspill på 25 år. Erland Johnsen spilte sammen med landslagstreneren i Chelsea.

Steve Clarke (t.h.) var José Mourinhos assistent i Chelsea fra 2004 til 2007. Nå er han Skottlands landslagstrener. Foto: Mike Finn-Kelcey / Reuters

Kort om saken:

Skottland har ikke vært i et EM-sluttspill på 25 år.

Tidligere landslagsspiller Erland Johnsen spilte sammen med Skottland-trener Steve Clarke i Chelsea fra 1989 til 1997.

Skottland EM-åpner mot Tsjekkia mandag kl. 15 på TV 2.

– Jeg leste et sted at han er den spilleren som jeg spilte flest kamper sammen med i Chelsea. Det tok et halvt år før jeg forsto hva han sa med den skotske aksenten, sier Erland Johnsen om Steve Clarke.

I 11 år var Clarke fast inventar i forsvaret på Stamford Bridge. I 1989, to år etter at Clarke kom til Chelsea fra St. Mirren, meldte Johnsen overgang fra Bayern München til de kongeblå i Vest-London.

– Han bodde i nærheten, så vi pendlet en del sammen. Han var en morsom fyr. Han spilte aldri en dårlig kamp, forteller Johnsen.

Han er i dag utviklingssjef i Sarpsborg 08.

At den stabile skotten bar på en drøm om en gang å bli trener, var ikke åpenbart for forsvarsspilleren fra Moss da de var lagkamerater.

– Ikke da, men jeg var og besøkte ham på treningsanlegget til Chelsea da han var Mourinhos assistent. Da skjønte jeg at han hadde begynt å interessere seg for den biten, forteller han.

Fakta Steve Clarke Født: 29. august 1963 (57 år). Kommer fra: Saltcoats i Skottland. Spilte for: St. Mirren og Chelsea. Har tidligere vært hovedtrener for: West Bromwich, Reading og Kilmarnock. Han har også hatt ulike trenerroller i klubber som Chelsea og Liverpool. Aktuell: Leder Skottland i landets første EM-sluttspill på 25 år. Vis mer

– Veldig bestemt og tydelig

Som den karismatiske portugiserens assistent var Clarke med på å føre Chelsea til topps i engelsk fotball. I 2005 vant klubben sin første ligatittel på 50 år. På 38 kamper slapp laget inn 15 mål. Det er fire færre enn Skottland slapp inn på 10 kamper i EM-kvalifiseringen.

– Han var genuint interessert i ledelse. Han var opptatt av hvordan Mourinho var som leder og ville lære av ham, minnes Johnsen.

Selv om Mourinho og Clarke kunne oppfattes som svært ulike sett fra utsiden, tror ikke nordmannen at de nødvendigvis var det.

– «Clarkie» var også veldig bestemt og tydelig. Han sa ifra når det var noe han følte var galt. Du må være litt sta for å ha suksess som trener. Det var han. Der tror jeg de er ganske like, sier han.

Erland Johnsen spilte over 150 kamper for Chelsea. Her forsøker han å henge med Leeds’ Tony Yeboah. Foto: Bildbyrån

«Utskjelte» Nations League ble redningen

I 2019 forlot Clarke jobben som trener for Kilmarnock for å bli landslagstrener. Det var ingen enkel oppgave han tok fatt på.

Seier over Kypros i debuten ble etterfulgt av fire strake tap. I løpet av de fire kampene slapp Skottland dessuten inn 13 mål. Håpet om å ta seg til EM gjennom den ordinære kvalifiseringen var forduftet.

– Jeg ville bringe positivitet inn i gruppen. Jeg oppfordret spillerne til å være positive i mediene, som er der vi når supporterne. Men det var vanskelig under de første kampene, fordi vi fikk bank av både Russland og Belgia, sier Clarke i et intervju med The Guardian.

Skottland måtte, som Norge, sette sin lit til Nations League. I motsetning til Norge, vant skottene sin playoff-semifinale.

Det kunne ikke skjedd på stort mer dramatisk vis. Oppgjøret mot Israel på Hampden Park, endte 0–0. I straffesparkkonkurransen ble Kenny McLean den store helten. Dermed var Norges overmenn, Serbia, det eneste som sto mellom skottene og EM-deltagelse.

I Beograd hadde skottene EM-billetten i lommen fra Ryan Christie sendte dem i ledelsen etter 52 minutter og helt inn i overtiden. Da dukket Luka Jovic opp og stanget inn utligningen for hjemmelaget.

Det spørs om de skotske supporterne hadde negler igjen å bite på etter dramaet dager i forveien, men igjen kunne de juble til slutt. David Marshall stoppet straffesparket fra Aleksandar Mitrović.

Fakta Dagens EM-kamper Kl. 15: Skottland-Tsjekkia (TV 2) Kl. 18: Polen-Slovakia (NRK1) Kl. 21: Spania-Sverige (TV 2) Vis mer

Scott McTominay (i forgrunnen) jubler, mens David Marshall (i oransje) gratuleres av lagkameratene. Foto: Marko Djurica / Reuters

– Det er kjempemoro at de er i EM, sier Johnsen.

Han kunne godt tenke seg å besøke Clarke en dag.

– Det kunne vært interessant å høre nærmere om hvordan han fungerer som trener og leder. Jeg håper jeg får gjort det.

Skottland møter Tsjekkia mandag klokken 15.00. TV 2 sender kampen.