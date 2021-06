Detaljen i fotball-EM viser Europas kulturkrig

Homofiles rettigheter er faktisk et bakteppe i EM-kampen mellom Tyskland og Ungarn. Hvorfor? Og hva mener spillerne? Her er syv spørsmål og svar.

Tyskland-keeper Manuel Neuer spilte kampen mot Portugal med regnbue-kapteinsbind. Kontrastene til neste EM-motstander Ungarn er store. Foto: Alexander Hassenstein, Reuters

6 minutter siden

Hvem spiller?

SVAR: Det tyske herrelandslaget spiller mot det ungarske herrelandslaget i fotball-EM. Det skjer i München onsdag kveld. Kampen er avgjørende for hvem som går videre til åttendedelsfinalen.

Hva har det med homofiles rettigheter å gjøre?

SVAR: I flere land i Vest-Europa bedres LHBT-rettighetene, mens østeuropeiske land som Ungarn og Polen går i motsatt retning. Dette skillet – som flere kaller en «kulturkrig» – har kommet til syne i EM. Tysklands landslagskeeper Manuel Neuer har spilt med regnbuefarget kapteinsbind i EM. Samtidig holder Ungarn-supportere opp «Anti-LHBT-bannere» på tribunen. Det aller viktigste som har skjedd, er imidlertid en ny lov i Ungarn som rammer homofile.

Hva går den nye loven ut på?

SVAR: Loven som ble godkjent i forrige uke, har som hovedmål å bekjempe pedofili. Men loven forbyr å vise andre legninger enn heteroseksualitet i undervisning på skolen, samt i reklame rettet mot personer under 18 år.

Hvordan har reaksjonene i Tyskland vært?

SVAR: EU-kommisjonens tyske president Ursula von der Leyen skrev på Twitter at hun er «veldig bekymret» for den nye loven. Også politikere i Tyskland har reagert. Borgermester i München Dieter Reiter kaller loven et nytt bunnpunkt. Han reagerer på at Ungarns myndigheter har iverksatt en rekke tiltak de siste årene som «begrenser grunnleggende friheter» i landet.

Blir det markeringer under kampen?

SVAR: Ja, trolig. Borgermester Rieter har sendt et brev til Det europeiske fotballforbundet (Uefa) der han ber om at kamparenaen kan lyse opp i regnbuefarger onsdag kveld. I tillegg kan det hende Tyskland-keeper Neuer igjen spiller med Pride-kapteinsbind.

Sånn kan EM-stadion i München se ut onsdag kveld, hvis borgermesteren i München får viljen sin. Dette bildet er fra Pride i 2016. Foto: Twitter (@FCBayernEN)

Får de lov til det?

SVAR: Det er det ingen automatikk i, faktisk. Det er nemlig forbud mot «politiske budskap» i EM, og Uefa har en bred definisjon av dette begrepet.

Derfor vurderte Uefa å straffe Tyskland for kapteinsbindet tidligere i EM. Den «etterforskningen» ble imidlertid kortvarig, etter at Uefa hadde fått mye kritikk. Uefa innså at kapteinsbindet var et symbol på mangfold, ifølge Det tyske fotballforbundet.

Hva mener spillerne?

SVAR: Etter at det ble forbudt for LHBT-par å adoptere barn i Ungarn, var Ungarn-keeper Peter Gulásci kritisk.

«Alle har rett til like rettigheter. Alle barn har rett til å vokse opp i en lykkelig familie, uansett kjønn, hudfarge og religion», skrev Gulásci, som spiller klubbfotball i Tyskland, i et Facebook-innlegg.

Flere Tyskland-stjerner har også tatt til orde for LHBT-rettigheter. For eksempel har midtbanespiller Toni Kroos kritisert at fotball-VM skal spilles i Qatar, blant annet fordi homofili er straffbart i landet.

