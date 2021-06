Endelig skal Øyvind Alsaker kommentere live i utlandet igjen

OPPEGÅRD (VG) Den siste fotballkampen han så og kommenterte live i utlandet, var det som i ettertid er kalt «Corona-kampen», Liverpool mot Atlético Madrid på Anfield 11. mars i fjor.

REISEKLAR: TV 2s sportskommentator Øyvind Alsaker gleder seg til å være til stede på en fotballarena igjen. Foto: Knut Espen Svegaarden

Nå ser det endelig ut som Øyvind Alsaker (55) skal komme seg på kamp i utlandet igjen. Trolig får han reise til London for å kommentere England-Skottland, på Wembley, 18. juni - og deretter dekke EM-sluttspillet, som stort sett foregår i den engelske hovedstaden.

– Dette virker ganske sannsynlig nå, sier Alsaker til VG, der vi sitter i stua hans i Oppegård, et sted han har oppholdt seg svært mye de siste 15 månedene - uvant for en som er vant til å reise ofte.

Mister energien

Går ting etter planen nå så kommenterer Alsaker gruppespillkampene Belgia-Russland, England-Kroatia, Spania-Sverige og Nederland-Østerrike fra Oslo - før han setter seg på flyet. Og lander på Heathrow i London.

– Det kan ikke sammenlignes, å kommentere hjemmefra kontra å være til stede, sier TV 2-kommentatoren bestemt.

Siden 11. mars i 2020 har han kommentert både finaler og ligagull fra TV 2-lokalene i Bjørvika i Oslo.

– Du mister energien fra stadion. Bare det er 10–20 000 mennesker til stede så får du fort en enorm energi, også i kommentatorboksen, sier Alsaker - som sier at han bruker to effekter for å få energi:

– Jeg skrur opp den falske lyden på stadion. Og jeg står og kommenterer. Det hjelper. Litt, sier TV 2-kommentatoren - og smiler. Han forteller at han «hører hver tanke han tenker» når det er helt stille rundt ham mens han kommenterer.

Åttende mesterskap

Han klager ikke. Alsaker har hatt nok å gjøre. Men han fastholder at det er noe helt eget å være til stede, selv om det - paradoksalt - er færre hjelmemidler til disposisjon på stadion. Hjemme i TV 2 har han en diger skjerm, på stadion har han ofte bare en liten en. Du får bedre oversikt hjemmefra, faktisk. Men det veier på langt nær for det å være til stede.

Det har alltid vært det viktigste for Øyvind Alsaker, så viktig at han selv betalte reisene til England i starten, da han jobbet for Canal+.

– Jeg valgte det, så viktig var det. Canal+ skulle spare, mente vi kunne gjøre en like god jobb hjemmefra. Men for meg er det helt avgjørende å være til stede, beskrive stemningen, noe som er umulig hjemmefra, sier Alsaker.

Dette blir det åttende fotball-mesterskapet han kommenterer. VM 2006, EM 2008, VM 2010, EM 2012, VM 2014, EM 2016, VM 2018 - og nå EM 2020, som spilles i 2021. Han har noen opplevelser, live, som han mener forteller mye om forskjellen på å være til stede kontra å være hjemme.

– Brasil-VM: Du har lest om galskapen, men du må være der for å forstå det. Fotografen jeg hadde med meg oversatte avisene til meg hver dag, det var da du skjønte det: Alt er følelser i Brasil, «Brølet fra magen» - det er ting som er umulig å formidle hjemmefra.

– Og før mesterskapet i Sveits og Østerrike, fløy vi over Bern. Vi så omtrent 100 000 nederlendere fra lufta. Det er ting du tar med deg til kampene, ting du kan fortelle om. Igjen - det er umulig hjemmefra. Og ingen ting er så viktig å være til stede på som mesterskap, mener Øyvind Alsaker.

Han sier, med et smil - «Jeg har i hvert fall fått sett mer til tvillingene enn noen gang før». I august 2017 fikk han tvillinggutter med samboer Sunniva Lange. Så noe godt har pandemien ført med seg, mer tid til å se barna vokse opp.

– Jobbmessig har det siste drøye året vært helt annerledes for meg enn de 30 første, mindre morsomt, en annen måte å formidle fotball på.

– Det skal bli godt å komme seg ut på jobb, ut på stadion igjen, sier TV 2s hovedkommentator på fotball, Øyvind Alsaker.