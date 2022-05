Bekymring før EM: – Maren har den største utfordringen

BISLETT (VG) Maren Mjelde (32) har knapt nok spilt 90 minutter med Chelsea-fotball på tampen av sesongen. Landslagstrener Martin Sjögren sier han ikke vet om han kan benytte landslagskapteinen for fullt i EM-starten.

HAR DÅRLIG TID: Maren Mjelde og de norske landslagsspillerne trente på Bislett i Oslo mandag.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Maren har den største utfordringen siden hun er på vei tilbake fra en alvorlig skade og har spilt veldig lite. Vi må gå forsiktig frem og se om hun er klar for 90 minutter. Slik det ser ut nå, så vet vi ikke. Vi vet ikke hvordan kneet reagerer på økt belastning, sier Sjögren til VG etter dagens landslagstrening på Bislett i Oslo.

Svensken vil ha veteranen med og mener fem uker med trening og litt matching i kamp nå før EM-premieren mot Nord-Irland 7. juli, kan holde.

– Vi får se. Maren må jo opp fra det nivået hun er på nå. Det beste ville vært om hun kan spille i hvert fall store deler av New Zealand-kampen (25. juni) og helst hele kampen mot Danmark (generalprøven før EM 29. juni).

Maren Mjelde har bare fått noen korte innhopp denne våren etter at hun ødela kneet da Chelsea vant ligacupfinalen i mars i fjor. Først i november var hun klar for spill igjen.

32-åringen kom senest inn to minutter før slutt da London-klubben avsluttet sesongen med også å vinne FA-cupen mot Manchester City.

– Kan du garantere at du vil være i slag når Norge kommer til EM?

– Man har ingen garantier for alt her i livet, men jeg skal gjøre mitt beste. Det har gått bra på trening før vi fikk pause. Jeg sa til alle i Chelsea at sesongen sluttet for tidlig for min del siden jeg følte at jeg var på vei mot god form. Sånn er det. Det er ikke det letteste laget å spille seg inn på heller. Det er en klubb som har vunnet veldig mye, og jeg skjønner at jeg ikke har fått spilletid, sier Mjelde.

– Er du usikker selv?

– Du kan aldri være helt sikker. Det er ikke bare å komme tilbake fra en langtidsskade. Jeg må stole på det jeg gjør hver dag, så får vi se hvor jeg er 7. juli. Forhåpentligvis er jeg der jeg skal være, hvis ikke er det andre her som kan gjøre en god jobb.

– Du har jo fem uker på deg?

– Jeg tenker ikke så langt fram i tid. Jeg tar en dag av gangen og gjør det beste ut av det. Men disse ukene blir verdifull for meg. Jeg får gode treninger og to kamper som kommer før EM. Som alle andre som skal inn og prestere i et mesterskap så trenger jeg spilletid.

To andre England-proffer, Frida Maanum (Arsenal) og Vilde Bøe Risa (Manchester United) har heller ikke fått spille så mye som de kunne ønsket seg på tampen av sesongen.

– De har fått litt lite spilletid nå, men jeg er ikke bekymret for hverken Frida eller Vilde. De er begge klar til å spille 90 minutter, fastslår landslagstrener Martin Sjögren.