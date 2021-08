Nytt avslag til NFF – flytter trolig VM-kvalikkamp

Norges Fotballforbund får ikke unntak fra smittekarantene-reglene, og frykter derfor at landskamper må avlyses i høst.

Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen i oppgjøret mot Wales i september i fjor.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

VM-kvalifiseringskampen for kvinner mellom Norge og Armenia 16. september flyttes trolig ut av landet som følge av dette, opplyser elitedirektør Lise Klaveness til VG.

Mandag fikk Norges Fotballforbund «nei» til å ha 20.000 tilskuere på Ullevaal i herrelandskampen mot Nederland.

I svaret fra kulturdepartementet kom også en ny nedtur: NFF ønsket også at smittekarantene ble erstattet med testing, men fikk tommelen ned.

–Som dere er kjent med er Norge eneste nasjon hvor en positiv covid-test på spiller i landslagstropp automatisk innebærer smittekarantene på resten av spillerne i troppen som ikke har gyldig vaksinedokumentasjon. Dette betyr i verste fall avlysning av viktige landskamper, med de sportslige konsekvenser dette måtte få, kort tid før avspark, argumenterte NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt i brevet til kulturdepartementet.

– Per nå er risikoen for smittekarantene for stor for kvinnelandslagets hjemmekamp mot Armenia ettersom Armenias tropp ikke er vaksinert eller vaksinert med en vaksine som ikke er godkjent i Norge. Vi vil mest sannsynlig legge denne hjemmekampen til utlandet. Dessverre, sier Klaveness.

Ved et smittetilfelle i den armenske troppen kan kommunelegen i Oslo erstatte smittekarantene med testing, men det er ingen garanti for dette.

– Vi håper at kommunelegen i Oslo vil gjøre nettopp dette; altså vektlegge streng UEFA-protokoll hvis det skulle oppstå smitte og på det grunnlaget erstatte smittekaranten med testing, sier Klaveness, som er oppgitt etter «nei» ganger «nei» fra politikerne.

Les også Pellegrinos kamp for suksess: – Fotballen har reddet meg

– Vi er skuffet over nok en gang å bli avspist med et «hvorfor skal dere når ikke andre»-svar. Dette handler ikke om publikumsspørsmål alene, men en generell og stor bekymring. Får vi godt nok frem idrettens og toppidrettens betydning i det norske samfunnet når den politiske viljen til at de reelle beslutningstakerne drøfter med oss, og forstår idrettens grunnleggende vesen, er så lav? spør NFF-toppen.