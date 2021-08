Mistenkt etter Brann-skandalen avhørt: Erkjenner ikke skyld

Fotballspilleren som er mistenkt etter Brann-skandalen har forklart seg for politiet.

Brann Stadion tidligere i uken. Det var på klubbens anlegg nachspielet fant sted natt til tirsdag.

15. aug. 2021 15:01 Sist oppdatert nå nettopp

Poltiet åpnet fredag etterforskning etter Branns skandalefest natt til tirsdag. Da kom det frem at én person er under etterforskning for et mulig seksuelt overgrep.

Søndag har denne personen forklart seg for politiet.

Bergens Tidende har vært i kontakt med spillerens advokat, som bekrefter at personen nå har forklart seg.

Advokaten opplyser at spilleren ikke erkjenner noe skyld og at han heller ikke kjenner seg igjen i ryktene som omgir saken.

Den mistenkte i saken ønsker ikke å uttale seg, opplyser advokaten.

To andre utenfor kamptroppen

Lørdag holdt Brann-ledelsen pressekonferanse, der de opplyste at spillerne Kristoffer Barmen og Mikkel Andersen ikke er med i søndagens kamptropp, som følge av festen. Det er en annen person som er under etterforskning og som søndag har vært avhørt av politiet.

Brann-sjef Vibeke Johannesen sa torsdag at klubben ønsket å gå videre fra saken, dagen før politiet åpnet etterforskning.

Se Brann-ledelsens pressekonferanse:

BT meldte lørdag at Johannesen allerede tirsdag ble opplyst om et mulig seksuelt overgrep på Stadion, ifølge en av kvinnene som var til stede. Selv la Brann-sjefen frem at hun først ble gjort oppmerksom på dette av politiet torsdag. Johannesen har sagt at hun ikke oppfattet at kvinnen snakket om et seksuelt overgrep, men at det hadde skjedd noe som var ugreit og ubehagelig.

Søndag kveld spiller Brann sin første kamp etter Stadion-skandalen.