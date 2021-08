Horneland forstår kommentatoren som vil vrake Brann-kapteinen

Brann-kaptein Daniel Pedersens rolle i forbindelse med nachspiel-saken er grunnlag for å ta fra ham tillitsvervet, mener BT-kommentator Anders Pamer. Eirik Horneland utelukker ikke omrokkeringer i kapteinsteamet.

IKKE HELT HELDIG: Brann-kaptein Daniel Pedersen var blant de tolv spillerne til stede på nachspielet natt til tirsdag 10. august.

7 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg skjønner at det kommer mange synspunkter nå. Det er betimelige spørsmål, men for oss er det viktig å komme oss over i neste uke for å sette i gang nye prosesser og se hvordan vi håndterer de forskjellige sakene. Nå har vi kommentert sanksjonene mot spillerne, og der står vi. Jeg har stått i så mange skudd fra alle retninger, at jeg har ikke fått tid til å vurdere alle scenario, sier Horneland til VG etter torsdagens trening.

– Kan det være aktuelt å skifte kaptein?

– Det må jeg få komme tilbake til i neste uke. Daniel er skadet nå. Vi må få god tid til å tenke oss grundig igjennom dette. Det er mange innspill og meninger om dette, men vi trenger ro for å få tenkt oss om rundt hvordan vi vil ha det.

Les også Mann siktet for voldtekt etter Brann-nachspielet: – Han tar dette tungt

– Største skandalen i Branns historie

BT-kommentator Pamer er klar i sin tale. Han mener dansken sviktet i sitt ansvar. Onsdag publiserte han en kommentar i Bergens Tidende med nettopp denne tematikken, og skriver at Pedersen bør miste bindet «ikke på grunn av det han gjorde, men på grunn av det han ikke gjorde».

– Han var til stede på et nachspiel som har utviklet seg til den største skandalen i Branns historie. Han gjorde ingenting for å løse det opp, i hvert fall lyktes han ikke med det, og han sviktet denne natten. Pedersen bør ikke straffes mer enn de andre spillerne for deltakelsen, men bør heller ikke belønnes ved å fortsatt være kaptein. Han har ikke klart å utvise lederskapet jeg mener man bør forvente av en kaptein, skriver Pamer.

Mandag ble det kjent at Pedersen var blant de ni nåværende Brann-spillerne til stede på Brann Stadion som har fått en alvorlig, skriftlig advarsel av klubben.

Blant disse er hjemvendte Sivert Heltne Nilsen. BAs fotballekspert Mons Ivar Mjelde mener det diskvalifiserer også ham.

– Daniel Pedersen kan ikke være Branns kaptein lenger. Ikke Sivert Heltne Nilsen heller. Begge var der. Brann står på kanten av stupet, både sportslig og omdømmemessig. Da kan de ikke ha en kaptein med så svak dømmekraft at vedkommende ble med på dette nachspielet som altså har ført klubben inn i en dyp, dyp krise, sier Mjelde.

Ikke bare Pedersen

Eirik Horneland forstår at Heltne Nilsens navn nevnes som en som ikke burde overta ansvaret, hvis Daniel Pedersen skulle miste kapteinsbindet.

– Det skjønner jeg. Begge var en del av det, men det samme gjelder for Sivert og hele saken. Vi må få samlet oss og gjøre gode vurderinger rundt dette. Alle som har vært på nachspielet føler nok at de har sviktet. Ikke bare Daniel, sier Horneland.

Før mandagens pressemelding hadde ikke Pedersen bekreftet sin deltakelse. Den kom først senere i uken. VG fikk en prat med dansken etter torsdagens trening på Stadion. Da var midtbanespilleren ordknapp.

– Det har jeg ingen kommentar til hva som blir skrevet. Som vi skrev i pressemeldingen, har vi ikke noen ytterligere kommentarer rundt saken, sier Pedersen til VG.

– Skjønner du at det blir diskusjoner rundt din rolle?

– Ja, det gjør jeg.

Pedersen er for øyeblikket ute med skade foran helgens eliteserieoppgjør mot Haugesund.

Nachspiel-saken har så langt ført til at Kristoffer Barmen har fått sparken i klubben, mens Mikkel Andersen er enig med klubben om å terminere kontrakten. Torsdag ble det kjent at en person er siktet for voldtekt, mens en annen voldssak med mulig uønsket seksuell handling fremdeles etterforskes.