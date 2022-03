Liverpool med millimeterne på sin side – Mané sørget for 12. strake seier

(Liverpool – West Ham 1–0) Etter å ha sikret avansement i FA-cupen i midtuken, sikret Liverpool tre viktige poeng i tittelkampen lørdag.

NY SEIER: Sadio Mané sørget for tre nye poeng til Liverpool hjemme mot West Ham.

Med elleve kamper og 33 poeng igjen å spille for, skiller det nå tre poeng mellom Liverpool og Manchester City. Det etter at førstnevnte tok sin 12. strake seier hjemme mot West Ham.

For selv om bortelaget var nære ved å overliste Alisson Becker, var det Lukasz Fabianski som faktisk ble overlistet.

Etter en rekke store sjanser tidlig i den første omgangen, fikk Liverpool i det 27. minutt hull på West Ham. Trent Alexander-Arnold gikk på skudd fra hjørnet av 16-meteren. Inne i vepsebolet foran keeper kom Sadio Mané stormende. Senegaleseren fikk kjempet en fot på ballen og satte den i nettet.

Liverpool jublet, men dommerne trengte å ta en fot i bakken. Var Mané i offside da han stormet inn foran keeper? Nei viste VAR, men det hele var hårfint. Millimeterne var på deres side.

West Ham som i 26. minutter hadde kjempet med nebb og klør for å stå imot en kanonade av Liverpool-sjanser, la seg ikke ned etter Manés scoring.

Fem minutter før pause ble Pablo Fornals spilt gjennom og alene med keeper hadde han en gyllen mulighet til å utligne. Men med en chip og ikke kraft, gikk det ikke. Ballen seilet over Alisson, men Alexander-Arnold kom stormende og reddet på strek.

Og da heller ikke Manuel Lanzini fikk satt ballen i nettet, men heller blåste den himmelhøyt over mål, fra to meters hold og med Alisson ute av spill, ble det tre nye poeng for titteljagende Liverpool.

De to duellantene på toppen av tabellen møtes til det som kan bli et svært viktig oppgjør 10. april på Citys hjemmebane Ethiad.