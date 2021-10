Solskjær slår tilbake mot Ronaldo-kritikerne: – Se hva han gjør i denne kampen

(Manchester United – Atalanta 3–2) Manchester United-manageren tar sin store stjerne i forsvar etter nok en drømmekveld på Old Trafford.

KUNNE JUBLE: Cristiano Ronaldo og Ole Gunnar Solskjær kunne omfavne hverandre ved kampslutt mot Atalanta.

I går 23:54

De siste ukene har det blitt stilt flere kritiske spørsmål rundt Cristiano Ronaldos rolle i Ole Gunnar Solskjærs Manchester United. Hvor passer han best? Presser han nok?

Etter å ha avgjort enda en kamp på svært dramatisk vis, slo Solskjær kraftig tilbake mot Ronaldos kritikere.

– Cristiano er helt fantastisk foran mål. Om noen vil kritisere ham for hans arbeidsmoral og hvordan han opptrer i presspillet, se hva han gjør i denne kampen. Han løper rundt og går foran, sier Solskjær i et engelsk intervju vist på TV 2.

På vei inn til pause kunne man tydelig høre at enkelte av supporterne buet spillerne inn i garderoben. Da han ble konfrontert med dette etter kampslutt, var Ole Gunnar Solskjær likevel klar på at han ønsket å rose supporterne.

– Til pause så det stygt ut, men prestasjonen var ikke så dårlig som resultatet tilsa. Både for supporterne og spillerne var det viktig at de beholdt troen. Jeg har alltid tro på at spillerne kan snu det, men det var viktig å si det til publikum også. For det var tendenser til litt buing på vei inn til pause, men den gjengen bak målet her er helt fantastisk, sier Solskjær til TV 2, og sikter til Stretford End.

Det er ikke bare Ronaldos rolle det har blitt satt spørsmålstegn ved de siste ukene. Igjen har Solskjærs posisjon vært et hett tema i engelsk presse. Og igjen gjorde han som så mange ganger før. Slo tilbake.

Fotballredaktør i The Sunday Telegraph, Sam Wallace, skrev følgende på Twitter like etter kampen:

«Dette føles som alle Solskjær-årene sammenfattet i én kamp. Dramatisk, motsigende resultater og herlig underholdning. Men det virker ikke å være noen stor plan bak det som skal skje fremover.»

Tidligere lagkamerat Gary Neville er ekspert i Sky Sports. Også han har vært klar på at det burde være en tydeligere plan bak det som skjer i Manchester United.

– Man må være en enhet både med og uten ball. Når du bare klarer å levere i øyeblikk, vil ikke de øyeblikkene bikke i din favør i enkelte kamper. Laget mangler et spillemønster, en spillestil.

– Klarer de å definere en spillestil, vil de klare å få gode resultat selv når de ikke spiller godt. Slik det er i dag, vil de oppleve stunder som i helgen. Når jeg ser på Liverpool, Chelsea og City, tenker jeg at de presterer sammen som et lag, , har fotballeksperten uttalt.

Solskjær har tidligere svart på kritikken fra Neville, og virker å ta alt støyet rundt med knusende ro.

– Jeg har det bra, svarte han kort da han fikk spørsmål om hvordan han hadde det av en engelsk reporter

Reporteren fulgte opp med at det så ut som om dette var en spillergruppe som spilte for manageren sin, var Solskjær rask ved å slå tilbake.

– Ikke begynn med det en gang. Jeg vil ikke at dere skal være respektløs overfor spillerne. De er de heldigste i verden, for de er de eneste som spiller for Manchester United. Det er millioner av mennesker som ønsker det.

Overfor TV 2 utdyper Solskjær hvordan han har opplevd kritikken de siste ukene.

– Jeg liker ikke å tape kamper, men jeg får ikke med meg alt. Jeg hører på dem som er viktig, og det er klubben. Vi har en god dialog. Det er viktig at vi holder alt bråket ute, sier Solskjær til kanalen.