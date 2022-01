U-landslagstrener mot Odd-jobben – i forhandlinger med NFF

Odd-styret skal diskutere trenerspørsmålet i styremøtet mandag ettermiddag. Etter all sannsynlighet går den til G19-landslagstrener Pål Arne Johansen (44).

KAN FÅ NY JOBB: Pål Arne Johansen under uttaket av U20-landslagets VM-tropp i 2019.

Samtidig er tidligere Ranheim-trener Svein Maalen fortsatt i et slags finaleheat, men etter det VG forstår har skiensklubben bedt om å gå i forhandlinger med Norges Fotballforbund for å løse den mangeårige U-landslagstreneren fra kontrakten.

Går disse i orden, samtidig som Johansen er fornøyd med rammene som tilbys fra Odd, blir han Jan Frode Nornes’ erstatter på Skagerak Arena.

Mandag ettermiddag var VG i kontakt med Johansen angående trenerjobben i Odd, som ble ledig etter at 13. plassen i 2021 ikke var nok for at Nornes fikk beholde jobben.

– Har (som vanlig) ikke noen kommentar til slike saker. Men alltid hyggelig å bli nevnt i sånne sammenhenger, skriver Johansen og signerer med «Paco», tilnavnet han går under i fotballmiljøet.

Han sa det samme til Telemarksavisa søndag – da lokalavisen også skrev at jobben går til Svein Maalen eller Johansen.

Pål Arne Johansen ledet U20-landslaget i VM sommeren 2019 – med blant annet trebackslinje og Erling Braut Haaland som spydspiss. Tross den nåværende Borussia Dortmund-stjernens vanvittige ni mål i 12–0-seieren mot Honduras gikk ikke det norske laget videre fra gruppespillet.

Odd-direktør Einar Håndlykken har ikke besvart VGs oppringninger mandag. I en sms til VG bekrefter styreleder Trond Haukvik at trenerjobben står på agendaen i mandagens styremøte.

– Er Pål Arne Johansen aktuell for jobben?

– Vi får komme tilbake til denne saken etter styremøtet, svarer Haukvik.

– Når håper dere å presentere ny trener?

– Kommer trolig mer info om saken i løpet av kvelden, fortsetter Odds styreleder.

PS! Odd skal også ansette ny sportssjef etter Tore Andersen. Den mangeårige Odd-sjefen fungerer i stillingen mens rekrutteringen pågår.