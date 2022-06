Fridjonsson senket Aalesund - Molde slet mot andredivisjonslag

Islendingen sendte sine gamle lagkamerater hodestups ut av cupen. Flere av eliteserielagene slet lenge mot svakere motstand i cupens tredje runde.

Det var tett og jevnt. Til slutt var det Lillestrøm som kom seirende ut av oppgjøret mot Aalesund.

Det var duket for ny spenning i cupens tredje runde onsdag kveld. Hele syv kamper hadde avspark klokken 18. Blant dem var «eliteserieoppgjøret» mellom Lillestrøm og Aalesund.

Til tross for at Lillestrøm for øyeblikket leder Norges øverste divisjon, var det Aalesund som var best i første omgang i solskinnet på Åråsen. De store sjansene lot likevel vente på seg innledningsvis.

Men på overtid av første omgang var det kanarifuglene som gjorde hull på byllen. Eskil Edh snappet ballen på venstre flanke og spilte fri Holmbert Fridjonsson. Islendingen gjorde ingen feil alene med Sten Grytebust i Aafk-målet, og sendte vertene i føringen med en kontant avslutning i venstre hjørne.

Flere scoringer ble det ikke på Åråsen. Dermed var det hjemmelaget som kunne ta seg videre til fjerde runde i jakten på kongepokalen.

Holmbert Fridjonsson ble forskjellen på lagene på Åråsen. Dermed sendte kraftspissen sine tidligere lagkompiser hodestups ut av cupen.

Molde slet mot svekket andredivisjonslag

Forrige uke skrev TV2 at flere av spillerne på andredivisjonslaget Eidsvold Turn har tatt sommerferie og ikke var tilgjengelige til cupens tredje runde mot Molde. Til tross for ferieproblematikken, valgte NFF å ikke flytte kampen. Det var dermed et redusert hjemmelag som tok imot Moldenserne.

Og etter 27 minutter ga Martin Linnes de blåkledde fra Romsdal en «oppskriftsmessig» ledelse. Eidsvold Turn yppet seg likevel frempå, og Ole Andreas Nesset utliknet fra krittmerket etter 38 minutter. Deretter slet Molde lenge med å bryte ned et kompakt hjemmelag. Men etter 65 minutter sendte innbytter Magnus Grødem bortelaget opp i en ny ledelse med et kontant hodestøt.

Og åtte minutter før slutt fjernet Rafik Zekhnini all tvil da han satte inn 3–1. På overtid økte Magnus Grødem til 4–1 og sendte dermed Molde komfortabelt videre til fjerde runde.

Molde stanget og stanget. Men til slutt kunne romsdalingene puste lettet ut. Her fra eliteserieoppgjøret mot Bodø/Glimt i mai.

Sandefjord og Haugesund slet - Stabæk med storseier

Molde var langt fra eneste eliteserielag som lenge hadde problemer mot antatt svakere motstand. Sandefjord slet lenge mot tredjedivisjonslaget Byåsen, og lenge sto det 1–1 i oppgjøret. Tungen på vektskålen skulle bli Mohamed Ofkir, som sendte hvalfangerne videre med sin 2–1 scoring etter 67 minutter.

Også Haugesund sto lenge og stanget i sin kamp mot Sotra fra andredivisjon. Like før timen var spilt skulle imidlertid den tidligere landslagsspilleren Martin Samuelsen sørge for 1–0 og avansement til haugalendingene.

I oppgjøret mellom Gjøvik-Lyn og Stabæk var det liten tvil om hvem som skulle ta seg videre. Bortelaget ga seg ikke før det sto 0–7 på resultattavlen, og tok et meget komfortabelt avansement med seg i bagasjen hjem til Bærum.

De andre kampene som ble spilt klokken 18 endte slik:

Kjelsås-Skeid: 3–3 (Kampen går til ekstraomganger, pågår nå)

Moss-Start: 0–3

