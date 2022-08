Brann-spilleren måtte hjem: – Jeg trivdes i Oslo, men det var bare Bergen som føltes rett nå

Subotica (BT): Hun dro til Vålerenga midt i koronapandemien, men fant seg aldri helt til rette. Nå har Rikke Bogetveit Nygard (22) startet på nytt i Brann og Bergen.

Rikke Bogetveit Nygard er fornøyd med tilværelsen etter at hun kom tilbake til hjembyen.

Nå nettopp

I 2021 flyttet den tidligere Arna-Bjørnar spilleren til Oslo for å spille for Vålerenga, men det familiekjære fotballtalentet merket at ting ble annerledes veldig raskt. Hun fikk det ikke helt til å stemme på banen, og savnet familien og vennene i Bergen. Det påvirket henne også psykisk.

– Da det ikke gikk så godt på fotballbanen mistet jeg litt av selvtilliten min, og det har mye å si når du spiller fotball. Jeg glemte litt av det jeg var god på, kompenserte med å gjøre andre ting og det andre mente jeg skulle bruke tid på, forklarer hun.