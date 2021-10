De avgjør Uniteds fremtid: – Urettferdig mot Solskjær

Manchester United-direktør Ed Woodward har lenge hatt et godt forhold til Ole Gunnar Solskjær. Nå er han på vei ut – og usikkerheten rundt kronprinsen er stor.

TRIO MED MAKT: Cliff Batey (f.v.), Ole Gunnar Solskjær og Avram Glazer før kampen mellom Barcelona og Manchester United i Spania april 2019.

26. okt. 2021 12:27 Sist oppdatert nå nettopp

Brødrene Joel og Avram fra eierfamilien Glazer, den mye kritiserte direktøren Ed Woodward og en joker ved navn Richard Arnold sitter i sentrum av Manchester Uniteds viktigste avgjørelse på lenge: Får Solskjær beholde jobben etter 5–0-tapet mot Liverpool?

De tre førstnevnte har sittet rundt bordet de siste årene, men etter Super League-bråket i vår – som førte til at Woodward annonserte sin kommende avgang – har gjort at en fjerdemann har entret manesjen for alvor.

– Richard Arnold er hjernen bak alle Uniteds gigantiske sponsoravtaler de siste 15 årene, hele den gullkantede økonomien United har skapt, sier redaktør i Manchester Uniteds norske supporterklubb, Dag Langerød.

DIREKTØRER: Manchester Uniteds øverste operative direktør, Ed Woodward, sammen med «managing director» Richard Arnold på Goodison Park under en kamp mellom Everton og Manchester United april 2019.

«Urettferdig»

Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst påpeker på Twitter at Arnold har gjort seg selv veldig synlig i kjølvannet fra Woodwards abdisering, og britiske medier er samstemte i at den kommersielle hærføreren skal ta over roret på Old Trafford ved nyttår.

Luckhurst går langt i å betvile Arnolds kredibilitet og konstaterer at «fotball ikke er prioriteten hans», selv om Arnold har vært i klubben siden 2007 i ulike kommersielle roller.

«Dette er allerede relevant mens Uniteds går i søvne mot flere potensielle katastrofer. Det er faktisk urettferdig mot Solskjær, som åpenbart er på dypt vann, men det er ikke hans feil at han har fått holde på så lenge og fikk fornyet kontrakt i juli», skriver journalisten.

Fikk med seg resten

Woodward har fortsatt ikke gått av, men britiske medier melder at så skjer ved nyttår. Dermed kan Solskjær miste en av sine viktigste støttespillere i Uniteds ledergruppe.

– Woodward er mannen som fikk med seg de andre i satsingen på Solskjær, de virker å ha et fantastisk arbeidsforhold og det gjør at Solskjærs posisjon i utgangspunktet har vært veldig trygg. Man vet ikke hvordan Arnold har vurdert det sportslige. Mange jublet da Woodward annonserte sin avgang, men mange lurte med en gang på hva dette ville bety for Solskjær, analyserer Langerød.

Glazer-familien har lenge fått kritikk for å være mer opptatt av profitt enn fotball, Woodward er blitt selve ansiktet utad for de forhatte eierne, men de har hele veien virket å ha et godt forhold til den norske manageren.

De var der da Manchester United slo Paris Saint-Germain 3–1 etter å ha tapt 2–0 hjemme i Champions League, som senere førte til at nordmannen fikk fast kontrakt, de var der da Solskjær skulle lede laget mot Barcelona samme år.

Flere britiske medier melder at Solskjær får beholde jobben inntil videre, men presset har aldri vært høyere på nordmannen – som fikk ny treårskontrakt i juli.