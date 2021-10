Han var bare passe fornøyd. Men det var en god helg for Rekdal og HamKam.

Konkurrentene kunne nærmet seg. Men HamKam og Kjetil Rekdal er foreløpig på stå kurs opp til Eliteserien.

Kjetil Rekdal og HamKam holder foreløpig resten av opprykksrivalene på god avstand.

Aalesund – HamKam 1–1

Det smalt i duellene. Aalesund- og HamKam-spillerne la ingenting imellom. For lagene i 1. divisjon er det én ting som gjelder: opprykk.

2008. Det er sist HamKam var i Eliteserien. Nå topper laget på nest øverste nivå. Årene i skyggenes daler kan nærme seg slutten.

Søndag kunne de nærme seg Eliteserien ytterligere. Men i veien sto Aalesund. Også de på opprykksjakt.

Da endte det slik det ofte gjør når to topplag møtes samtidig som mye er på spill: med ett poeng til hver. Både AaFK-trener Lars Arne Nilsen og HamKam-trener Kjetil Rekdal var ok fornøyde med det.

For AaFKs del betyr det ene poenget at de i førersetet om annenplassen, som gir direkte opprykk. Samtidig har ligaleder HamKam kommet seg gjennom nok en vanskelig kamp uten å tape terreng til lagene bak.

Kjetil Rekdal dro litt på smilebåndet, men hadde stort sett sin sedvanlige nøytrale holdning i behold etter kampslutt. Han tar ingenting på forskudd.

Men nå tyder mer og mer på at laget hans spiller i Eliteserien neste år, så lenge det ikke blir noen kollaps.

Viktige poeng

Det lå til rette for en intens affære på Color Line Stadion. Kampen var AaFKs første med mulighet til fullt hus på lang tid.

Mens HamKam jakter på sin første eliteseriesesong på lang tid, kunne AaFK gå inn i kampen med vissheten om at de har erfaring med disse situasjonene. Laget har fartet opp og ned fra øverste nivå de siste årene. De knekte opprykkskoden så sent som i 2019.

Samtidig hadde de kanskje litt mer press på seg enn gjestene fra Hamar. For det er de to øverste som rykker opp direkte fra 1. divisjon. Jervs 1–1-resultat borte mot Sogndal dagen før betydde at AaFK kunne ta et litt sterkere grep om den siste direkte opprykksplassen. Men da måtte HamKam slås.

Tre svært viktige poeng lå i potten.

Lekker heading

Det var solgt bortimot 5000 billetter til kampen i Ålesund. Hjemmefansen hadde mobilisert. Det samme hadde en gruppe fra Hamar på opprykksjakt.

Men det var vertene som kunne juble først. Litt over halvtimen var spilt da Simen Bolkan Nordli, 1. divisjons assistkonge, svingte et frispark inn i HamKam-boksen. Erlend Segberg var først på ballen og stanget den inn i nettmaskene. Det eksploderte blant hjemmefansen på Color Line Stadion.

1–0 til pause ville vært fint for nervene deres, men det ville ikke gjestene fra Hamar ha noe av. AaFK-spillerne mente ballen hadde vært over sidelinjen før Aleksander Melgalvis slo inn i 16-meteren. Etter litt tilfeldigheter endte den hos Jonas Enkerud. Han scoret to mot Sandnes Ulf i midtuken, og den rutinerte spissen var nådeløs også denne gangen. Vertene var misfornøyde med dømmingen, men måtte innse faktum:

1–1. Alt var mulig før siste 45.

Erlend Segberg og AaFK fikk en god start.

To mellomfornøyde trenere

Akkurat som i første omgang, besto siste halvdel også av mye stillingskrig. Men det ble muligheter. Enkerud var nær sitt andre, men traff stolpen. Samtidig hadde vertene sine forsøk fremover.

Men til slutt ebbet det ut i ett poeng til hvert av lagene.

De tilreisende HamKam-supporterne veivet sine flagg og sang av full hals etterpå. Rekdal selv var kun passe fornøyd. Han syntes laget kunne gjort mer for å få med seg seiersmålet i annenomgang.

– Vi spiller for å vinne. Det må vi ikke glemme. Vi kan ikke bli feige og tenke ett og ett poeng. I dag hadde vi muligheten til å vinne, men tok den ikke. Samtidig kan vi være strålende fornøyde med ett poeng, sa han til Eurosport Norge.

Nå har de syv poeng ned til Jerv på tredje, seks til AaFK. Åtte kamper gjenstår.

– Vi må vinne en del kamper til for å gå opp, men vi har fin avstand til de bak, sa Rekdal.

Om det lykkes for HamKam, kan det fort bli søndagens motstander som slår følge.

– Det blir spennende. Det er en del lag som ligger og kjemper nå. De tøffeste og beste vinner til slutt. Vi får se om det er oss, sa AaFK-trener Lars Arne Nilsen.

Med ett poeng er det «status quo» for dem og Jerv.

Gjengen fra Hamar kunne være mest fornøyde. Men ingenting er avgjort.