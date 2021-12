Berg kan få debut mot erkefienden: – En fantastisk overgang!

BODØ/OSLO (VG): Patrick Bergs (24) overgang til fransk fotball ble bekreftet mandag kveld, og Nent-kommentator Paul Thomas Clay mener midtbanespilleren har funnet seg en meget spennende klubb.

INTERNASJONAL ERFARING: Patrick Berg i aksjon for Norge mot Tyrkia i oktober. 24-åringen har ni A-landskamper i tillegg til en rekke kamper for Bodø/Glimt i Europa League og Conference League.

Mandag kveld ble det klart at Berg har signert for RC Lens frem til sommeren 2025.

– Det var flere klubber som var interessert, men da vi skjønte at Lens mente alvor var det egentlig ingen andre som var aktuelle, sier agent Atta Aneke til VG.

Den franske toppserieklubben offentliggjorde Berg som klubbens «nye viking» mandag kveld, bare et par timer før det ble klart at trener Kjetil Knutsen forlenger kontrakten med Glimt på Aspmyra. Berg hadde bare ett år igjen av kontrakten, og timingen for salg av landslagsspilleren var god nå.

– Jeg mener det er et veldig godt salg for Glimt, egentlig uavhengig av hvor lenge han hadde igjen av kontrakten. Klubben bør være fornøyd med et salg i den størrelsesorden, mener Aneke.

Ingen av partene har gått ut med prisen, men etter det VG erfarer er det snakk om i overkant av 40 millioner kroner og Glimt har i tillegg sikret seg en videresalgsklausul.

– Jeg vil ikke kommentere summer, men jeg synes at det er et riktig salg og riktig klubb for Patrick. Så vil jeg si at uansett hvilken klubb som hadde kjøpt han, hadde gjort et godt kjøp. Han har valgt en klubb og de har valgt han. De som har fått Patrick Berg er utrolig heldig. Snakk om å få hele pakken. Hvor god han kan bli, vil jeg si at han fortsatt har et stort potensiale og ta ut, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen på spørsmål fra VG på mandagens pressekonferanse i Bodø - der Knutsen møtte pressen i forbindelse med kontraktsforlengelsen.

Glimts sport manager, Håvard Sakariassen, har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

Nent-kommentator Paul Thomas Clay har fransk og nederlandsk fotball som sine spesialområder.

– Det er en fantastisk overgang! Jeg var først litt overrasket over at Lens var ute etter Berg, men jeg tror denne matchen er perfekt. De spiller ikke helt ulikt Glimt – en vertikal type fotball der ballen skal fort frem, beskriver Clay.

Stor midtbanestjerne

– Hvilke spillere er det verdt å merke seg i Lens?

– Den store stjernen er Seko Fofana. Han har jeg hatt «man crush» på lenge, og det er ikke bare jeg som har det. Han topper spillerbørsen til L’Equipe, og er en fantastisk spiller. Det kan ligge an til at det er han som skal danne midtbaneduo med Berg etter hvert, sier Clay.

Han mener også at PGSs utlånte stortalent Arnaud Kalimuendo-Muinga, bare 19 år gammel, er verdt å merke seg, i tillegg til Ignatius Ganago og ikke minst høyreback Jonathan Clauss.

– Lens er litt som Glimt, og gjør gull av gråstein – spillere som ikke har lyktes andre steder. Clauss har spilt nede i divisjonene i Frankrike og Tyskland. Nå i en alder av 29 år snuser han på det franske landslaget, sier Clay.

STOR STJERNE: Ivorianeren Seko Fofana jubler etter en scoring mot Clermont Foot 63 1. desember. Nå får han Patrick Berg som midtbanekollega.

I en mer defensiv rolle på midtbanen er det 36 år gamle Yannick Cahuzak og 21 år gamle Cheick Doucouré som blir Bergs argeste konkurrenter om en startplass i laget. Allerede 2. januar skal Lens spille hjemme i cupen mot erkefienden Lille.

– Nå vet jeg ikke hvordan det blir med restriksjoner, men de derbyoppgjørene der er nok de villeste i Frankrike. Stade Bollaert-Delelis tar 41.000 tilskuere, og det er en herlig atmosfære der. Det er ganske spesielt at det bor bare 30.000 mennesker i Lens, men det er stort sett fullt på kampene, sier Clay.

Berg ble årets spiller i Eliteserien, og har skaffet seg solid internasjonal erfaring med Glimts kamper i Europa de siste sesongene, i tillegg til han har blitt fast i den norske landslagstroppen.

– Det er en ekstremt spennende liga og et lag som virkelig har gjort det bra med en ung og lovende spillertropp. Det kommer til å passe meg veldig bra, sier Patrick Berg til glimt.no.

Clay understreker at RC Lens-trener Franck Haise holder meget høyt nivå, og skal ha mye av æren for at laget ligger fint plassert som nummer seks i Ligue 1 akkurat nå. Han tok over klubben i mars 2020 i Ligue 2, og to måneder senere var RC Lens klar for opprykk til toppdivisjonen. Laget endte på syvendeplass forrige sesong.

– Haise er en meget god trener – først og fremst en pragmatiker, men taktisk flink. Han har ikke et fast system, men er flink til å se an troppen og materialet han har tilgjengelig, sier Clay.

– Patrick har selvfølgelig ikke fått noen garantier om spilletid, men han skal begynne å trene med laget umiddelbart og regner med å få sjansen ganske snart, sier Aneke.

PS! Agent Aneke har vært sentral i overgangene til tre Glimt-profiler den siste tiden: Jens Petter Hauge til Milan, og senere Eintracht Frankfurt i tillegg til Fredrik Bjørkan som nylig signerte for Hertha Berlin.