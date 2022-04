Fagermo straffer ikke Vålerenga-ikonet for kontraktsdrøying: – Jeg tror han skriver under

VALLE (VG) (Vålerenga – Haugesund 2–1) Dag-Eilev Fagermo har aldri gått av veien for å sette ut spillere som ikke vil forlenge kontrakten med egen klubb. Det gjør han ikke med Ivan Näsberg (25).

SENTRAL: Ivan Näsberg (venstre) har vært en nøkkelbrikke i Vålerengas forsvar de siste sesongene.

I lang tid og gjennom mer enn en håndfull kontraktsforslag har Vålerenga prøvd å skrive ny avtale med sin superlokale midtstopper – uten å komme i mål.

Det siste som ligger på bordet skal være et tilbud ut 2025-sesongen. Men fortsatt mangler signaturen fra Ivan Näsberg, og hans nåværende kontrakt går ut 30. juli, altså om drøye tre og en halv måned.

– Det er 10 kamper til, så i min verden er ikke det noe stress, mener Näsberg – nest sist på det første av to Vidar Örn Kjartansson-mål i 2–1-seieren mot Haugesund søndag kveld:

– Deler Vålerenga oppfatningen at det ikke er noe stress?

– Enn så lenge, så, svarer Näsberg.

Den venstrebente forsvarsspilleren har levd hele livet på og i Vålerenga. Men der Näsberg var bestemt og kompromissløs da han gikk opp på Vegar Eggen Hedenstads corner etter bare drøyt 50 sekunder og knuste motstanderstopper Søren Reese i duellen før 1–0-målet mot Haugesund, fremstår kontraktsforhandlingene med Vålerenga ubesluttsomme.

– Det handler om å finne ut hva jeg er komfortabel med. Et valg jeg kan falle til ro med, er svaret hans på hvorfor det drøyer.

– Jeg skal ikke stresse Ivan. Jeg vil ikke blande meg ikke borti det. Ivan er en fantastisk gutt, han er god nå, og jeg kommer ikke til å straffe Ivan for at han ikke skriver. Vi jobber med å prøve å få det til, så har han rådgivere rundt seg, og greier vi ikke bli enige, blir det ikke noe. Men vi jobber med det hele tiden, garanterer Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo.

Fra hans 12 år lange Odd-regime er spillere som Rafik Zekhnini, Fredrik Oldrup Jensen, Sondre Rossbach og Niklas Gunnarsson eksempler på spillere som har fått klar beskjed av Fagermo om at de ryker ut av laget om de ikke forlenger.

Det skjer altså ikke med Näsberg.

– Jeg sa til meg selv da jeg kom til Vålerenga at nå skal jeg slutte å blande meg borti det. Her er det sportssjef, og det er viktig å skille det. Men det er klart, hvis en spiller som vi bygger opp her og satser mye på, ikke vil forlenge kontrakten, blir det kanskje tøffere. Men Ivan har vært her en stund, påpeker Fagermo.

– Det er ikke noen hemmelighet at vi har tilbudt Ivan en lengre avtale og at vi sterkt ønsker ham. Ivan er Vålerenga-gutt inn i margen, opplyser den nytilsatte sportssjefen Joacim Jonsson, som har «arvet» forhandlingene fra avtroppende Jørgen Ingebrigtsen.

Näsberg bar kapteinsbindet fra start i Haugesund-kampen siden Jonatan Tollås Nation ble plassert på benken. Men klubbkapteinen kom inn halvveis for Brynjar Bjarnason.

– Ivan er i en fin alder. Fansen er stolte av å ha en som spiller i sitt eget nærområde som spiller på Vålerenga og er kaptein, til og med, begrunner Fagermo om hvorfor han ønsker Näsberg videre.

Han spår å få ønsket sitt oppfylt:

– Jeg tror han skriver under, melder Dag-Eilev Fagermo – og gjentar det budskapet idet han passerer Ivan Näsberg på vei ut av intervjusonen etter seieren mot Haugesund.